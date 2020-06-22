Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова впервые рассказала о том, как лечила его от зависимости. По словам девушки, ее миссия – "собирать Виктора по крупицам".

На личной странице Екатерины в инстаграме появилось сообщение, в котором она рассказала откровенную личную историю. Девушка призналась, что неоднократно лечила Виктора от зависимости.

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Фото Екатерины Репьяховой

Она распространила архивную фотографию, на которой изображена в 21-летнем возрасте. Девушка отметила, что фото было сделано за полгода до встречи с артистом, которая кардинально изменила ее жизнь. Екатерина "будет собирать Павлика по крупицам".



Архивное фото Екатерины Репьяховой / Instagram / @repyahovakate

История Екатерины Репьяховой

"Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и изо всех сил буду спасать жизнь любимого человека. Сама. Без всякой помощи. Даже, когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз его уже не спасут. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом", – написала Екатерина.

Однако это не все трудности, которые попадались на пути Екатерины и Виктора. По ее словам, болезненным ударом стала болезнь сына исполнителя Павла.

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"И я снова буду собирать жизнь Виктора по крупицам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда. Я буду делать это, пока дышу. Наверное, это моя миссия. Не существует более сильного испытания, чем видеть, как страдают твои близкие", – призналась жена артиста.