Жена Бибера Хейли следит за его экс-девушкой Селеной Гомес в Instagram: фотодоказательство

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Хейли Бибер
Хейли Бибер / www.instagram.com/haileybieber

24-летний певец Джастин Бибер, который тайно женился на модели Хейли Болдуин, разделил своих поклонников на два лагеря относительно личной жизни. Одни сторонники радуются за его семейное счастье, а другие до сих пор вспоминают экс-возлюбленную Селену Гомес и считают, что именно последняя певица – это его настоящая любовь.

На днях жена Джастина Хэйли Болдуин (Бибер) попала в курьезную ситуацию в социальных сетях.

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Так, модель начала следить в Instagram за фан-страницей, которая посвящена Селене Гомес. Однако после этого Хейли сразу отписалась от аккаунта, в это время админ успел сделать скриншот и опубликовать его.

Болдуин решила объяснить ситуацию и написала личное сообщение фан-странице @houseofsel.

"Привет, подписалась на тебя случайно, извини", – написала Хейли.


Хейли Болдуин начала следить за фан-сайт Селены Гомес в Instagram


 

Хейли случайно подписалась на фан-страницу Селены Гомес в Instagram


Фан-стораница Селены Гомес

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и короткого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.

 

Теги: LifeStyle Звездные романы Селена Гомес Джастин Бибер Хейли Болдуин
Источник: Lifestyle
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