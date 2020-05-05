Жена Брюса Уиллиса воссоединилась с любимым в доме его бывшей Деми Мур: фото
Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур проводили карантин вместе несмотря на то, что развелись 20 лет назад. Бывшая пара изолировалась в родовом имении без нынешней жены звезды Эммы Хеминг-Уиллис и двух дочерей от брака с ней. Однако, судя по фото в сети, возлюбленная все же приехала в дом бывшей своего мужа.
В течение месяца мировое сообщество наслаждалось идиллией бывших голливудских супругов вместе с их общими детьми. Брюс Уиллис весело проводил время с экс-избранницей без жены Эммы Хеминг-Уиллис, которая, по стечению обстоятельств, не смогла вовремя вылететь из Лос-Анджелеса. Однако уже вчера, 4 мая, возлюбленная знаменитого актера опубликовала в инстаграме совместные фото с мужем и дочкой.
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41-летняя британская актриса и модель показала, как вместе с семьей катается на квадроциклах. Они наслаждались активным отдыхом среди роскошной природы. Как видно из соцсетей взрослых дочерей Брюса Уиллиса от первого брака с Деми Мур, они отправляются на прогулки большой компанией, а Эмма не ревнует мужа к предыдущим отношениям.
Следует отметить, что Эмме Хеминг-Уиллис удалось переехать в штат Айдахо накануне дня рождения младшей дочери Эвелин. Звездные родители сумели организовать для девочки настоящий праздник, ведь свое шестилетие она провела в дружном семейном кругу.
Жена Брюса Уиллиса воссоединилась с ним в доме его бывшей / Фото: Instagram Stories / @emmahemingwillis
Брюс Уиллис с дочкой Эвелин/ Фото: Instagram Stories / @emmahemingwillis
Брюс Уиллис с дочерьми от первого брака / Фото: Instagram Stories / @buuski
Напомним, что жена и дети Брюса Уиллиса должны были вылететь из Лос-Анджелеса в штат Айдахо вместе с актером. Однако одна из девочек наступила на иголку в парке и травмировала ногу. Эмма решила не рисковать здоровьем ребенка и решила обследоваться у врача, а пока ждала результатов медицинского осмотра – все запланированные рейсы в стране отменили из-за усиления карантина.
Стоит отметить, что ранее в инстаграм-профиле Эммы Хеминг-Уиллис появлялись совместные фото с Деми Мур по случаю празднования знаковых для семьи событий. Однако сейчас неизвестно, как повлияет длительное пребывание под общей крышей на женщин. А взрослые дочери голливудских актеров не спешат публично выражать радость от приезда мачехи.