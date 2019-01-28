Жена Джастина Бибера показала стройную фигуру в бикини: фото

Модель Хейли Болдуин, которая тайно вышла замуж за популярного певца Джастина Бибера еще в конце сентября 2018-го, похвасталась перед подписчиками в социальных сетях идеальным прессом и формами.

Новые снимки Хейли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитость примерила трендовый купальник неонового лаймового цвета с анималистичным змеиным принтом. За один день соблазнительные фото стали популярными в сети и набрали более 1,5 миллиона лайков.

Пользователи в Instagram похвалили жену Бибера за стройную фигуру и красоту.



Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber



Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Что известно о романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин?О влюбленных стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продлились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.