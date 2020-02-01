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Жена Джастина Тимберлейка публично поздравила мужа после слухов об измене

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Instagram / @jessicabiel

Вчера, 31 января, американский поп-певец отпраздновал свой 39 день рождения. Едва ли не самым волненительным для фанов стало поздравление жены Джессики Бил, которая смогла простить мужа за вечер в баре с другой женщиной.

В конце прошлого года одна из самых романтичных и самых крепких пар современного шоу-бизнеса едва не распалась из-за выходки певца Джастина Тимберлейка. Однако брак, который длится семь лет, оказался для супругов гораздо важнее, чем мимолетные увлечения или длительные обиды.

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И пока в сети велись споры, смогла ли успешная актриса Джессика Бил простить романтические увлечения своего мужа, женщина обратилась к любимому публично.

На личной странице в инстаграме она опубликовала трогательное сообщение, в котором поздравила Тимберлейка с днем ​​рождения. Чувственные слова звезда дополнила архивными кадрами, которые полны семейной гармонии.

С днем ​​рождения наиболее неподвластного времени среди всех, кого я знаю. Ты растешь, не старея. Мы любим тебя,
– написала жена.

Как утверждают представители близкого окружения звездной пары, сейчас семья переживает не лучшие времена. Они обратились к квалифицированному семейному психологу и убеждены, что сеансы психотерапии помогут им конструктивно выстраивать свои отношения.

Что известно об измене Джастина Тимберлейка?

Певец провел вечер в компании коллеги по фильму "Палмер" Алиши Уэйнрайт, которую он держал за руку на протяжении всей встречи. После слухов об измене в сети актер решил прокомментировать инцидент на своей странице в инстаграме. Мужчина заявил, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения. В тот судьбоносный вечер Джастин перебрал с алкоголем. Он публично извинился перед женой и сыном, заверив, что сожалеет о таком поведении.

Впоследствии инсайдеры издания сообщили, что Джессика до сих пор не простила мужа и даже сама заставила его прокомментировать скандал. Сейчас супруги сфокусированы на том, чтобы исправить проблемы в отношениях.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы Звездные дни рождения
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