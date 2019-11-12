Жена Квентина Тарантино будет рожать первенца в Израиле, – СМИ

Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино готовится к появлению первенца. Совместно со своей женой – израильской певицей Даниэлой Пик – он планирует поселиться в Тель-Авиве.

Как сообщают инсайдеры Globes, Квентин Тарантино договорился о родах любимой в Тель-Авиве. Для этого голливудский режиссер арендовал роскошный особняк, в котором в течение месяца поселится вместе с Даниэлой.

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Дом имеет общую площадь 500 квадратных метров. Он был построен 20 лет назад и расположен вблизи знаменитой площади Кикар ха-Медина. Аренда особняка обойдется Квентину Тарантино в 80 тысяч шекелей в месяц, что составляет около 23 тысячи долларов.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик, ноябрь 2018 года / People

Как известно, в конце августа 2019 года Квентин Тарантино и Даниэла Пик объявили об ожидании первенца. Для обоих звезд этот ребенок станет первым, поэтому как голливудский режиссер, так и его избранница не скрывают восторга от предстоящих родов. По последней информации, будет рожать Даниэла не в Лос-Анджелесе, а в родном Израиле. Пока представители Квентина Тарантино не комментируют никаких слухов и не разглашают информацию о клинике, услугами которой воспользуется пара.

Что известно о браке Квентина Тарантино?

Режиссер познакомился с эффектной певицей Даниэлой Пик еще в 2009 году. Тогда Квентин Тарантино презентовал в Израиле фильм "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds). Однако роман с Даниэлой он закрутил не сразу: только в 2016 году пара впервые попала в объективы папарацци. Уже через год влюбленные тайно поженились, а впоследствии устроили роскошную вечеринку в Нью-Йорке. Но на этом супруги не остановились. В ноябре 2018-го Квентин Тарантино и Даниэла повенчались в Лос-Анджелесе.



Сам режиссер неоднократно доказывал, что брак с певицей – главный в его жизни. Квентин Тарантино всячески оберегает любимую от СМИ и даже объявил о завершении своей работы в кинематографе. После появления ребенка он хочет все время посвятить Даниэле и малышу.