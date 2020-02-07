Жена Владимира Остапчука заявила об угрозах влиятельного бывшего мужа
На данный момент пара уже начала судебный процесс по разводу после 12 лет супружеской жизни. Однако, несмотря на многочисленные проблемы, которые привели к расставанию, бывшие влюбленные никак не могут забыть семейные конфликты и продолжают подогревать интерес публики все новыми и новыми резонансными заявлениями. Очередным признанием об угрозах мужа поразила Елена Войченко.
На страницах своего Инстаграма жена популярного украинского шоумена разместила сообщение, в котором публично рассказала, что даже измена близкого человека не победит ее веру в лучшее будущее. Женщина заверила, что в таком затруднительном положении не теряет оптимизма.
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По словам Елены Войченко, ее пугает популярность и признание бывшего возлюбленного, ведь он имеет гораздо больше методов воздействия на общественное мнение. Именно манипуляции мужа держат ее в страхе.
Когда речь идет о детях – нельзя делать вид, что нет их потребностей. Нельзя молчать! Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным человеком, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а грозит и манипулирует, чтобы избежать ответственности. Но ложь – это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила,
– рассказала Елена.
Елена хочет собственным примером показать, что не стоит бояться и молчать даже даже в самых уязвимых для женщин ситуациях. Она убеждена, что нужно говорить об издевательствах и несправедливости, ведь если люди не знают, что ты в беде – никто не сможет помочь. Однако как любящая мать и жена, которая на протяжении лет прощала ошибки Владимира Остапчука, Елена до сих пор надеется, что родительские чувства преодолеют окажутся сильнее, чем гордость и самолюбие.
Я все еще надеюсь и верю, что человек, который так гордится собой, опомнится и возьмет ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью "в прошлой жизни", а при этом щеголять статусом "образцового отца" – невозможно,
– написала жена Остапчук.
О разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко стало известно в октябре 2019 года. Тогда шоумен был участником развлекательного проекта "Танцы со звездами", затем в прямом эфире объяснил, что решение принимал совместно с женой. Одной из причин стало проживания на две страны – Украина и Канаду. Пара виделась редко из-за насыщенного графика Владимира Остапчука. Сейчас в столичном суде рассматривают заявление телеведущего о разводе с Еленой Войченко. У супругов двоедетей, поэтому, вероятно, именно этот вопрос может вызвать дискуссию.