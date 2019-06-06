Жених Дженнифер Лопес мечтал о певице еще 20 лет назад: видео

43-летний американский бейсболист Алекс Родригес, который обручился с певицей Дженнифер Лопес, показал видеодоказательство о том, что мечтал о Джей Ло около 20 лет назад.

На своей странице в Instagram Алекс Родригес опубликовал архивное видео, на котором он дает интервью после бейсбольного матча и отвечает на вопрос о том, с кем он представляет идеальное свидание. Ролик датирован 1998 годом, тогда будущему мужу Джей Ло было 23 года.

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"Дженнифер Лопес. Надеюсь, ты поможешь мне организовать эту встречу", – ответил Родригес на вопрос журналиста.

Добавим: о помолвке звездной пары, которая состоялась в марте 2019 года, заговорил весь мир. Поклонники с нетерпением ждут свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, а иностранные СМИ уверяют – подготовка к праздничной церемонии идет полным ходом и скорее всего влюбленные пойдут под венец уже этим летом.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Getty Images

Архивное видео Родригес забавно подписал: "Я просто почувствовал. Я всегда знал". Даже Дженнифер не ожидала увидеть подобный ролик. Певица одна из первых прокомментировала публикацию: "О боже, как мне это нравится".