Женщины, которые изменили мир: Barbie выпустили новую коллекцию кукол – фото

Американский бренд игрушек Mattel анонсировал выпуск новых кукол Barbie из коллекции "Вдохновляющие женщины". В сериию вошли игрушки в образах джазовой певицы Эллы Фицджеральд, теннисистки Билли Джин Кинг и сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

Издание Mashable сообщило, что на официальном сайте уже можно сделать заказ. Стоимость одной куклы составляет 30 долларов (729 гривен). Также они есть в продаже на Target, Walmart и Amazon.

Интересно: Первая американская космонавтка и известная гражданская активистка стали куклами "Барби"

Элла Фицджеральд

Американская певица, которую называли "первой леди американской песни" и "королевой джаза". Она не имела музыкального образования, ни разу не посещала уроки пения. Несмотря на это, критики отмечали, что вокалистка обладала поистине уникальным и ценным голосом, звучание которого можно было назвать лучшим и идеальным среди тех, которые когда-либо слышал человек.



Элла Фицджеральд

Билли Джин Кинг

Всемирно известная американская теннисистка, обладательница 129 престижных титулов. Кинг считают основательницей Женской теннисной ассоциации (WTA).

Принципиальность и уверенная последовательность внедрения собственных замыслов спортсменки позволила женскому теннису выйти на новый, совершенно другой уровень. Благодаря ей женский и мужской теннис перестали существовать как два параллельных измерения. Она активно выступала за достижение равенства в этом виде спорта.



Билли Джин Кинг

Флоренс Найтингейл

Британская реформатор сестринского дела, основательница первой школы медицинских сестер. Флоренс Найтингейл организовала и возглавила отряд санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.

Она достигла того, чтобы:

Больницы были оснащены системами вентиляции и канализации;

Больничный персонал был обязан проходить необходимую подготовку;

В больницах проводили строгую статистическую обработку всей информации.

Также она проводила разъяснительную работу в армии по важности профилактики болезней.



Флоренс Найтингейл

Коллекция кукол "Женщины, которые вдохновляют" впервые появилась в 2019 году. Тогда Барби превратилась в первую космонавтку в истории США Салли Райд, а также Розу Паркс – активистку, которая выступала за соблюдение гражданских прав.

К той же коллекции добавили игрушку в образе мексиканской художницы Фриды Кало и первой женщины-летчицы Амелии Эрхарт.



Коллекция кукол Barbie