Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой

Популярная 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская умеет не только прекрасно и правильно подать себя на публике, но и поражать общественность роскошным видом. О том, как ухаживать за собой и поддерживать красоту с годами, знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью LifeStyle 24.

Ольга Сумская признается, что раньше, когда не хватало времени идти к косметологу, она делала себе маски на лицо из натуральных продуктов.

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По мнению народной артистки Украины, любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей.

Неуважение к себе и женская лень часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,

– объяснила Сумская.

Звезда призналась, что делала "инъекции красоты", но начала думать о них только после того, как ей исполнилось 50 лет. Однако Ольга добавила, что никогда не прибегала к радикальным пластическим операциям.

"Если есть возможность, то можно обратиться к уколам красоты. Однако мне жаль, что молодые девушки начинают прибегать к таким серьезным средствам в юном возрасте. К примеру, я начала интересоваться таким после 50 лет. Добавлю, что чувство меры не должно изменять и с этим нужно быть очень осторожной", – подчеркнула знаменитость.

Как Ольга рекомендует, лучший способ найти хорошего специалиста – с помощью "сарафанного радио". Но обязательно процедура должна быть выполнена только у квалифицированных специалистов в рекомендованных хороших клиниках.

Необходимо проконсультироваться с подругами и внимательно присмотреться к женщине, которая делала это с собой. Никогда не делать никаких инъекций дома,

– отметила она.

Кроме того, Сумская поблагодарила своих родителей за прекрасные гены и любовь к жизни, которая передалась ей по наследству. Она также восхищается тем, что ее отец недавно играл молодых героев на сцене и любовников.

"Я смотрю на маму, которая сейчас в почтенном возрасте, и она прекрасна без всякого вмешательства. От инъекций она отказалась, сказав: "Я такая, какой меня Бог создал", – подытожила звезда.