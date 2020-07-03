Британская певица Адель редко демонстрирует публике свою жизнь. После развода с мужем она до сих пор ни разу не показала своего сына, а также не показывает реальную жизни за пределами инстаграма. Впрочем, фанаты всегда могут увидеть результаты ее потрясающего похудения, которое уже поразило всю сеть.

Имение певицы Адель расположено в самом центре Голливуда – районе Беверли-Хиллз. Именно здесь живут топовые звезды музыкальной индустрии и кинематографа. Впрочем, если особняки других звезд отмечаются масштабам строительства, бассейнами или роскошным видом на Лос-Анджелес, то у Адель, по некоторым меркам, все довольно "скромно". Об этом пишут на JetSetter.

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Двухэтажный дом за 10,7 миллиона долларов вмещает в себя 5 спален и 6 ванных комнат, кухню и библиотеку. Известно, что дом спроектировал архитектор Эдвин Филдс еще в начале 60-х годов прошлого века. Вокруг дома есть большой сад с пальмами и другой растительностью. Также есть небольшой бассейн, беседка и гаражное помещение. В имении Адель немало изысканных вещей, в том числе мебель, стилизованная на французский лад, невероятная коллекция книг и винтажные вещи, которые добавляют уюта дому.

Смотрите фото дома Адель в Беверли-Хиллз:

Вероятно, в доме живет только сама 32-летняя Адель и ее 7-летний сын Анджело Эдкинс. Ранее Адель часто проводила время в своей родной Великобритании, но сейчас на снимках в сети ее все чаще можно увидеть в Голливуде.