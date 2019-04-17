Животные, раритетные авто и мебель: что удалось отсудить Хёрд у экс-супруга Деппа

Голливудская актриса Эмбер Хёрд уже два года судится со своим экс-супругом Джонни Деппом. Кроме обвинений австралийки в домашнем насилии, женщина обвиняла его в многочисленном повреждении имущества. Поэтому в документах об их разводе стали известны новые детали разделения нажитого имущества.

Поскольку в браке со звездой "Пиратов Карибского моря" Эмбер прожила всего 15 месяцев, она не могла претендовать на большую часть его состояния, сообщает The Daily Mail. Теперь же стало известно, что кроме первых семи миллионов долларов, которые удалось отсудить у мужа в январе 2017 года и которые она обещала отдать на благотворительность, Эмбер стала обладательницей не менее ценных пожитков.

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Согласно документам, в ее собственность перешли два раритетных автомобиля – Ford Mustang и Range Rover 2015 года, некоторая мебель из их семейного особняка в Лос-Анджелесе, а также ее домашние любимцы – собаки Пистоль, Бу и конь Эрроу. В издании отмечают, что больше всего Хёрд переживала за Пистоля а также просила суд, чтобы Депп не приближаться к нему, но эту просьбу отклонили.

Добавим, что несколько дней назад Эмбер Хёрд обнародовала встречные обвинения на иск Джонни Деппа против нее. Она оставила в свободном доступе фотографии 4-летней давности, на которых можно увидеть разгромленную мебель в гардеробной якобы от очередного приступа ярости актера, а также скриншот с перепиской с управляющим домом о поврежденном имуществе.

Что известно о разводе Эмбер Хёрд и Джонни Деппа?​Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не надругался над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой и называл все ее обвинения ложью.