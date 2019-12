Жизнь слишком коротка, – Хлои Кардашян простила бойфренду измену

Звезда американского реалити-шоу и блогер Хлои Кардашян ошеломила поклонников признанием. Она простила баскетболисту Тристану Томпсону измену. Блогер возобновила общение со спортсменом, однако о воссоединении пока в СМИ не говорят.

После выхода очередного эпизода шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) в сети вспыхнуло оживленное обсуждение. На кадрах было видно, как Хлои возобновила дружеские отношения со своим бывшим бойфрендом Тристаном Томпсоном. Поклонники предположили, что звезда захотела вновь создать со спортсменом семью и совместно воспитывать их дочь Тру, которая родилась преждевременно из-за новости об измене.

Объяснить ситуацию взялась сама Хлои Кардашян, которая разместила соответствующую информацию в инстаграм-сторис. Звезда призналась, что действительно возобновила общение с бывшим возлюбленным, потому что больше не держит на него зла.

"Я не испытываю ни к кому негативных эмоций и ненависти. Жизнь слишком коротка! И кто я такая, чтобы кого-то осуждать? Так, мне разрешено чувствовать боль. Было бы глупо делать вид, что я ее не чувствую. Но я не хочу носить ненависть в своем сердце. Я решила не загрязнять свое сердце негативом. Прощение – это сила, а не слабость", – пояснила Хлои Кардашян.

Кроме этого, Хлои Кардашян заверила, что благодарна всем людям, которые появляются в ее жизни, в частности, и Тристану Томпсону. Для того, чтобы простить его жестокую измену, актрисе пришлось приложить немало усилий. Поэтому теперь Хлои посоветовала всем поклонникам, которые засыпали ее страницу гневными комментариями, также научиться прощать.

Часть обращения Хлои Кардашян уделила своей подруге Джорджине Вудс, которая была любовницей баскетболиста.

"Почему-то многие думают, что когда я говорю о прощении, речь идет исключительно о Тристане. Спрашивают: "А простила ли ты Джорджину?". Так вот, это обращение касается абсолютно всех людей, которые когда-либо причинили мне боль. Мужчинам, друзьям, семье, коллегам по работе... Я простила, иду дальше и желаю вам только радости и счастья! Моя жизнь не будет наполнена ненавистью, я решила занять ее позитивом", – добавила Хлои Кардашян.

Что известно об измене Тристана Томпсона?

Еще в апреле 2018 года в СМИ обнародовали фото и видео, сделанные папарацци. На кадрах было видно, как Тристан Томпсон покидает отель с горничной нью-йоркского стриптиз-клуба Лани Блэр. Впоследствии появились и другие кадры, благодаря которым Хлои Кардашян узнала об измене. Оказалось, что одной из любовниц Томпсона была близкая подруга пары – Джорджина Вудс, которая неоднократно бывала в имении Кардашян и проводила с девушками вечеринки.

Серия резонансных новостей вызвала преждевременные роды Хлои, которая находилась на последних месяцах беременности. После этого американка разорвала отношения с бойфрендом, а свою новорожденную дочку назвала Тру, что в переводе означает "правда". Сейчас Джорджина Вудс уже более года не общается с сестрами Кардашян. Все девушки из звездной семьи отказались от дружбы с предательницей.