Жозефин Скривер показала горячий отдых в Сиднее: соблазнительные фото

25-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер поехала отдыхать в солнечный австралийский город Сидней и радует поклонников откровенными снимками в стильных образах.

Новые фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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В комментариях Жозефин призналась, что чувствует себя прекрасно в теплой Австралии и ей не хотелось бы возвращаться назад в Нью-Йорк. На последнем снимке Скривер позирует в бассейне и демонстрирует свой пышный бюст.

Пользователи в сети были в восторге от новых фотографий супермодели. Так, за первые 3 часа публикация собрала более 200 тысяч "лайков".



Жозефин Скривер ​ / Instagram / @josephineskriver



Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver



Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver



Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver