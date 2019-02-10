Жозефин Скривер показала горячий отдых в Сиднее: соблазнительные фото

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

25-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер поехала отдыхать в солнечный австралийский город Сидней и радует поклонников откровенными снимками в стильных образах.

Новые фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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В комментариях Жозефин призналась, что чувствует себя прекрасно в теплой Австралии и ей не хотелось бы возвращаться назад в Нью-Йорк. На последнем снимке Скривер позирует в бассейне и демонстрирует свой пышный бюст.

Пользователи в сети были в восторге от новых фотографий супермодели. Так, за первые 3 часа публикация собрала более 200 тысяч "лайков".

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер ​ / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

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Теги: LifeStyle Эротика Мода
Источник: 24 канал
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