Жозефин Скривер засветила стройные ноги и пресс для новой кампании

Знаменитая датская модель, которая более известна как "ангел" Victoria's Secret, демонстрирует своим поклонникам стильные луки с рекламных кампаний, не забывая при этом делать акцент на своей стройной форме.

Недавно 25-летняя Жозефин Скривер отметила скромный юбилей по случаю сотрудничества с брендом Victoria's Secret. Модель опубликовала снимок с белыми крыльями, на котором предстала в светлом купальнике на своей странице в Instagram. После этого датская звезда продолжает делиться фотографиями из коллабораций с другими знаменитыми брендами и компаниями.

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Как принято для модели, которая фигурирует на подиумах в откровенном белье, Жозефин Скривер получает предложения о сотрудничестве, где нужно демонстрировать свою стройную фигуру. Так, на новой фотографии звезда позировала в шортах-велосипедках, которые ворвались в тренды в прошлом сезоне. Стройность ее ног подчеркнули сапоги на каблуках, а упругий пресс – короткий спортивный свитер.