Жуки или звери: узнайте, какой из вас битломан?

16 января отмечается Всемирный день легендарного музыкального коллектива The Beatles.

Их песни знают наизусть. Их манере одеваться и стричься последовало не одно поколение фанатов, а новаторские разработки в области звукозаписи и снятия клипов имели огромное влияние на современную музыку.

День, посвященный легенарним музыкантам, отмечают с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Ведь именно в этот день в 1957-м в Ливерпуле открылся The Cavern Club, в котором и начали выступать тогда еще никому неизвестные молодые музыканты.

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Предлагаем и вам сегодня отпраздновать День Beatles и проверить, насколько вы битломан.

Желаем успехов!

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