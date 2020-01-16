Жуки или звери: узнайте, какой из вас битломан?
16 января отмечается Всемирный день легендарного музыкального коллектива The Beatles.
Их песни знают наизусть. Их манере одеваться и стричься последовало не одно поколение фанатов, а новаторские разработки в области звукозаписи и снятия клипов имели огромное влияние на современную музыку.
День, посвященный легенарним музыкантам, отмечают с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Ведь именно в этот день в 1957-м в Ливерпуле открылся The Cavern Club, в котором и начали выступать тогда еще никому неизвестные молодые музыканты.
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Предлагаем и вам сегодня отпраздновать День Beatles и проверить, насколько вы битломан.
Желаем успехов!
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