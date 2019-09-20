Жуткие экспонаты и неизвестные детали о человеческом теле: чем поражает выставка на ВДНХ

Уже несколько недель у четвертого павильона ВДНХ очередь, ведь до 31 октября здесь действует уникальная научная выставка Body Worlds "Вселенная Тела". Шокируют и вызывают интерес экспонаты выставки – это человеческие тела и их фрагменты, которые были сохранены методом бальзамирования "пластинация". Журналисты LifeStyle 24 собрали самые интересные факты о Body Worlds, которые смогут вас поразить.

История метода пластинации началась в 1977 году, в стенах Гейдельбергского университета Германии, именно там работал его изобретатель и автор скандальной выставки – анатом доктор Гюнтер фон Гаґенс. Техника позволяет остановить разложение мертвого тела и сохраняет анатомические образцы таким образом, что в результате они совсем не имеют запаха и могут храниться долгие годы. Для изготовления одного пластината работникам института нужно около 1500 рабочих часов.

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На выставке, которую можно увидеть на ВДНХ, представлено 99 экспонатов. Название экспозиции "Цикл жизни". Здесь можно увидеть как меняется человек в течение жизни – от зачатия до глубокой старости. Узнать, как выглядит кровеносная и нервная системы, отдельные здоровые и больные органы, а также тело человека во время активности: бега, игры в футбол, хоккей, занятий спортом.

По словам создателей выставки Гунтера фон Хагенса и Анджелины Уоллс, главная миссия экспозиции – вдохновить людей, помочь им осознать хрупкость своих тел и в легкий и доступный способ понять его анатомию.



Гунтер фон Хагенс – создатель выставки / Фото: пресс-служба

Все анатомические образцы на выставке являются аутентичными. Они принадлежали людям, которые при жизни изъявили желание, чтобы их тела были сохранены и после смерти переданы на обучение врачей и просвещение людей.

Выставка Body Worlds в Киеве / Фото: пресс-служба

Принять участие в донорской программе Института пластинации могут все люди в возрасте от 18 лет. Для этого нужно выразить свое согласие в письменной форме. В одной только Германии желающих уже более 9 тысяч. Сам доктор Гюнтер фон Хагенс тоже завещал свое тело музею. После смерти его тело должны разделить на тонкие пластинки и разослать по разным медицинских институтах мира. Таким образом, после смерти Гунтер и дальше будет продолжать служить на благо анатомии сразу в нескольких вузах, чего не мог сделать при жизни.

Кроме тел, на выставке действует несколько интерактивных зон, в которых можно научиться сердечно-легочной реанимации, измерить артериальное давление, а также ознакомиться со своим телом с помощью сенсорной проекции, которая реагируя на ваши движения, показывает внутреннюю структуру вашего тела



Нетипичная выставка о человеческом теле / Фото: пресс-служба