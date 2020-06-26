В Голливуде презентовали расширенный трейлер к сериалу "Дивный новый мир" (Brave New World). И если вы не представляете, до чего могут дойти технологии в будущем, тогда эта лента покажет один из придуманных сценариев.

Ролик появился в сети вечером 25 июня на ютуб-канале Peacock. За считанные часы ролик собрал более 100 тысяч просмотров, заинтересовав киноманов.

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Появилось и больше деталей о новом фантастическом сериале. Так, события Дивного нового мира" будут происходить в Лондоне. Авторы сериала решили показать, какой может быть жизнь в будущем 2541 году. По замыслу, общество погрязло в тоталитаризме и разделилось на касты: привилегированных альф и наполовину дикарей.

Ежедневно люди принимают наркотики, которые приглушают их чувства. Однако в новом трейлере можно увидеть главного героя сериала Джона, который выбивается из толпы. Сможет ли один человек в корне изменить устойчивый порядок – зрители узнают уже с 15 июля.

Интересно, что сначала премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы авторов сериала "Дивный новый мир". Сейчас презентацию планируют на июль, а количество серий увлекательного телепроекта не уточняют.

Смотрите трейлер к сериалу "Дивный новый мир": видео