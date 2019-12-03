Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте

На календаре уже декабрь, а это значит, что пора готовиться к зимнему сезону. В Украине стремительно развивается сфера горнолыжного туризма — появляются новые курорты, сервис, туристические комплексы. Среди всех вариантов, можно подобрать для отдыха бюджетный вариант.

Горнолыжный отдых – это, конечно, Карпаты. Ранее этот вид рекреации стал ассоциировался с курортом Буковель и, в лучшем случае, еще с парочкой названий, то теперь их география значительно расширилась. Поэтому мы выбрали для вас самые приятные ценовые предложения, которые вы сможете.

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Драгобрат

Где: село Ясиня, Раховского района Закарпатской области

Это самый высокий горнолыжный курорт в Украине. Он расположен на высоте 1300 – 1400 м над уровнем моря среди подковообразного массива гор Свидовец. Трассы пологие, без резких перепадов высот, на склонах гор Стиг и Жандарм, рассчитаны как на профессионалов, так и на новичков. Есть трассы для фристайла – международного класса.

Что предлагают. Парковка в пгт Ясиня. Есть прокат снаряжения, мастерская для ремонта лыж, медпункт, лыжная школа и услуги инструктора, а еще снегоходы, квадроциклы, фри-райд туры, ski-туры на батраке, прокат санок.

Цены: от 50 грн. за один подъем; от 180 грн за 5 подъемов; от 300 грн за 10 подъемов; от 550 грн за 20 подъемов; от 1300 грн за 50 подъемов. Стоимость проката лыж и сноубордов – от 55 грн.

Проживание: на базах отдыха и гостиницах, расположенных неподалеку от подъемников, от 400 грн за двухместный номер в низкий сезон.

Питание: кафе, кафе-бар. В гостиницах и коттеджах есть возможность проживания с включенным 2-разовым питанием: от 990 гривен за двухместный номер за сутки.

Яблуница

Где: село Яблуница Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области

Здесь можно отдохнуть в любое время года. Зимой это горнолыжный спорт, а летом – природа Карпат, чистый горный воздух, разнообразные экскурсии и недорогие цены на проживание. Отсюда берут начало многочисленные туристические маршруты по Карпатам. В составе группы можно совершить восхождение на вершины гор Петрос, Говерла, Магура, Хомяк.

Что предлагают. 6 трасс, от 200 до 900 метров, с перепадами высоты от 150 до 280 метров. Ширина склонов до 150 м. 5 парно-бугельных подъемников до 1100 м, есть подъемник для начинающих.

Также из развлечений: кафе, ресторан, колыба, дискотека, прокат санок, снегоходов, конные прогулки, пешие экскурсии, сувенирный базар. Само собой, прокат снаряжения, лыжная школа и услуги инструктора.

Цены. Стоимость подъемников: на день – от 350 грн; прокат снаряжения – от 100 грн за лыжный комплект и санки.

Проживание: отели (от 500 грн за сутки) и хостелы( от 150 грн). В частном доме-от 250 гривен.

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Мигово

Где: село Мигово, Вижницкий район Черновицкой области

Расположено на высоте 500 м над уровнем моря у подножия гор Кичера и Стожок. К горнолыжному комплексу ведет удобная дорога. Неподалеку от села Мигово находится урочище Солонец, известное своими минеральными водами.

Что предлагают. Трассы в Мигово имеют общую протяженность более 3000 метров. Несколько трасс проложены от верхней станции, одна рассчитана на новичков, вторая для обучения. Отдельная трасса для любителей сноутюба: неконтролируемый спуск на надувных "ватрушках" по специально подготовленной трассе – "желобу" длиной 250 метров.

Традиционно есть прокат снаряжения; медпункт; лыжная школа и услуги инструктора. Зимой работает каток, летом – роллердром. Также есть зоны отдыха, игровые залы, детская площадка, сауны в некоторых гостиницах и открытые бассейны; канатный парк, скалодром; экскурсии и пешие походы в горы.

Цены. Стоимость подъемников: от 40 грн за один подъем; абонемент на целый день – 600 грн; вечернее катание – от 400 грн. Прокат лыж и сноубордов – от 120 грн. Стоимость проката сноутюба и пользование мультилифтом: 100 грн за полчаса, 150 грн за час,

Проживание: в отелях неподалеку от подъемников, от 400 грн за двухместный номер.

Питание: есть рестораны, паб, пиццерия и столовая. В столовой полноценный обед – 150 гривен.



Далее более "именитые", а потому и более дорогие курорты.

Красия

Где: село Вышка, Великоберезнянский район, Закарпатская область

Курорт расположен на горе Красия (1036 м). Имеет большое количество склонов для катания.

Что предлагают: спуски на лыжах, сноуборде, санках-тарелках. Действуют кресельные подъемники (одноместный – 1980 м, двухместный – 1114 м и четырехместный – 1585 м), а также бугельные подъемники – 470 м, 650 м, и частный мультилифт – 300 м. Ширина трасс составляет 100-250 метров. На курорте Красия в Закарпатье расположена самая длинная горнолыжная трасса в Украине – более 3,5 км.

Здесь тоже, безусловно, есть прокат снаряжения, услуги инструкторов, и сервис по ремонту и обслуживанию снаряжения.

Цены: стоимость абонемента за пол дня в активный сезон – 400 гривен; за 5 дней – 2700 гривен. В выходные дни – 450 гривен за полдня, в праздничный (новогодние и рождественские праздники) – 500 гривен за полдня. Для детей до 12 лет абоненты продают на 30% дешевле от стоимости. Прокат необходимого горнолыжного снаряжения (лыжи, ботинки, палки )обойдется в 170 гривен до 300 гривен за день в активный сезон.

Проживание: возможно в гостинице или в частных особняках. Стоимость с человека за сутки – от 250 гривен. За семейный номер (до 5 человек) – 1300 грн за сутки.

Питание: есть кафе и рестораны. Например, обед в кафе в формате "борщ+салат+гарнир+отбивная" обойдется в 150 гривен.

Плай

Где: село Плавье, Сколевский район Львовской области

История Плая началась в 2006 году со строительства первой канатной дороги. Сейчас там есть 6 спусков и учебные трассы. Подъемники: бугель и 2 кресельных по 1000 г., мульти-лифт, бэби-лифт.

Что предлагают: 6 основных трасс, протяженность до 1200 м, перепад высот 260 м. Есть учебная трасса – 350 м, и детская трасса – 350 м. Также здесь есть прокат лыж и сноубордов. Есть лыжная и сноуборд школы. Из вечерних и других развлечений: сауны, бассейны, массаж, бильярд, боулинг, кинотеатр, конные прогулки.

Ко всему прочему на территории комплекса есть церковь святого архистратига Михаила и музей бойковской и гуцульской культур.

Цены. Стоимость подъемников: будни/выходные: разовый на подъемнике подъемник – 80/90 грн; 1 день – 800/950 грн; 5 дней – 3200/4400 грн. Прокат лыж – 180 гривен за день.

Проживание: гостиницы и частные особняки, от 350 гривен за сутки.

Питание: от 150 гривен за обед.