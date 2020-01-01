Зимняя прогулка в стиле Дженнифер Лопес: что надеть и как не замерзнуть холодными вечерами

Известная американская актриса, певица и танцовщица большинство своего времени проводит в Лос-Анджелесе, однако в субботний прохладный вечер, заручившись поддержкой своего любимого мужа и дочери Эмми, она отправилась на мебельный шопинг.

Оделась Дженнифер в толстый голубой свитер с широкими лацканами, который соединила с серой водолазкой и широкими синими мешковатыми джинсами. Именно этот толстый кардиган от Alanui добавляет определенной изюминки в образе звезды. Он может стать удачным дополнением как к джинсам с пешими ботинками, так и к брючному стилю с обувью на каблуках.

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Муж Дженнифер Алекс Родригес, бывший нью-йоркский янки, был одет в коричневый пиджак поверх расстегнутой рубашки, который сочетался с темными джинсами. Соответствующие фото появились в издании The Daily Mail.

Совместный выход Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса / The Daily Mail

Что интересно, раньше звезда уже надевала похожий образ, который задаст тренд для всех ее поклонниц.

Почему образ Джей Ло особенно актуальный?

Именно такие толстые свитера и кардиганы с принтом будут трендом 2020-го года. В целом принт на теплых зимних вещах является одним из крупнейших глобальных трендов грядущего года. Джинсы, джинсовые куртки и комбинезоны тоже остаются в моде. На зимнюю прогулку можно выйти в пуховике оверсайз или в дутом жилете. Дополнить свой образ можно актуальным аксессуаром – максишарфом, его можно встретить даже у таких популярных брендов, как Gucci, Dior и Valentino. Такой аксессуар будет очень практичным, ведь при относительно теплой погоде его можно опустить аж до ног, а при заморозках обмотаться с головы до ног. Не остались без внимания также вещи с анималистичным принтом.

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Что касается расцветок, то трендами будут красный цвет в сочетании с черным и total-black. Тренд на неоновые цвета отошел, остается только неоново-голубой в виде небольших вставок на вещах.

Помните, что человек стильный тогда, когда одет по погоде. Всегда будет лучше выглядеть толстая одежда и естественный румянец на вашем лице, чем модная растегнутая тонкая куртка и красный нос. Выбирайте теплую и практичную одежду, тогда вы сможете ее сочетать со всеми своими вещами, как это делают Дженнифер Лопес и Алекс Родригес.



Стильная Дженнифер Лопес / The Daily Mail