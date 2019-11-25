Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники

7 декабря в Киеве открывается гигантская площадка зимнего отдыха – "Зимняя страна на ВДНХ". За четыре сезона своего существования "Зимняя страна на ВДНХ" успела превратиться в главную рождественскую традицию всех киевлян и гостей города. Посетителей парка развлечений ждет каток, праздничная ярмарка, тюбинговые горки, ледяные скульптуры и многое другое.

В этом году территория развлечений будет значительно расширена. На карте ВДНХ появятся уникальные локации для взрослых и детей. А фундаментальной концепцией сезона станет тема мечты.

Когда: 7 декабря – 1 марта

Локация: ВДНХ, улица Академика Глушкова, 1

Вход на территорию парка – свободный

Мероприятие в Facebook

В новом сезоне организаторы "Зимней страны на ВДНХ" запланировали широкий спектр тематических мероприятий, поэтому развлечь себя будет чем.

Читайте также: Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

Среди хорошо знакомых и любимых посетителями локаций на ВДНХ вернутся:

– праздничная ярмарка "Корпорация подарков", где вы сможете приобрести подарки для самых близких вам людей;

– место, где можно быть немного ближе к природе, – тропическая ферма "Планета Бабочек" и контактный зоопарк Animal Park;

– специальная серия кинопоказов и квестов от "Центра семейного досуга Teleport 360";

– детские дни рождения от "Квестмании".



Здесь вашим малышам точно понравится

Арка центрального входа, ведущего в парк развлечений, будет украшена яркими световыми инсталляциями. Праздничной иллюминацией будут сиять колонны павильонов и центральные аллеи. Волшебную атмосферу праздника также будут создавать аниматоры, флешмоб, а множество розыгрышей и подарков погрузят гостей в рождественскую сказку.

Календарь событий на ВДНХ

7 декабря: Торжественное открытие;

31 декабря – 1 января: Новый год на ВДНХ;

1 – 2 февраля: Уикенд наливок;

8 – 9 февраля: Уикенд вареников;

15 – 16 февраля: Уикенд влюбленных;

22 – 23 февраля: Уикенд сала;

29 февраля – 1 марта: Зажигательная Масленица на ВДНХ.



В зимней стране на праздники мечты сбываются

Что ждет посетителей в "Зимней стране"

Организаторы парка развлечений будут радовать посетителей рядом интересных развлечений, которые непременно понравятся каждому:

каток;

праздничная ярмарка;

тюбинговые горки;

ледяные скульптуры;

настоящая фабрика елочных украшений;

резиденция Деда Мороза;

контактный зоопарк;

ферма тропических бабочек;

сферический кинотеатр;

веревочный парк под открытым небом.



Отправляйтесь за приключениями на ВДНХ

Важнейшие локации "Зимней страны на ВДНХ"

Одна из важнейших локаций – романтический каток под открытым небом. Вас ждет более полутора тысяч квадратных метров льда и европейская ярмарка с широким выбором уличной еды и горячих напитков. Кроме катка можно попробовать тюбинговые горки, экстремальные аттракционы и веревочный парк на деревьях.

Среди новых локаций, которые появятся в этом сезоне на ВДНХ, особое место занимает "Рождественская Фабрика Грез". Это сказочный город с реалистичными декорациями, где гости познакомятся с процессом изготовления стеклянных елочных украшений, а также узнают тайну исполнения желаний. Каждая мастерская сказочной фабрики имеет уникальный дизайн. В "Рождественской Фабрике Грез" есть кабинет эльфа-волшебника и огромные комнаты с невероятными машинами: раздуватель огня, с помощью которого будут производить будущие елочные украшения, специальные ванны для их серебрения и мастерская по росписи и покраске готовых игрушек. В сказочном городе будет работать настоящая Рождественская Почта, где каждый сможет отправить свои подарки близким.

Праздничная Резиденция Деда Мороза снова открывает двери в "Зимней Стране на ВДНХ". Традиционно к новогодним праздникам открывается новогоднее интерактивное шоу – сказка с волшебными героями, яркими декорациями и интересной программой. Здесь каждый ребенок сможет попасть в дом Деда Мороза и познакомиться с ним и его сказочным окружением. Эльфы организуют развлекательную программу, которая будет состоять из мини квестов и интересных задач, а также помогут написать письмо с пожеланиями.



Спешите за впечатлениями в "Зимнюю страну"

Грандиозное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" – это зрелищные визуальные спецэффекты в 5D-формате, которые создают впечатление погружения в действие, хореографические и акробатические номера в исполнении лучших артистов Украины. Увлекательная новогодняя сказка от режиссеров постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского – долгожданная зимняя премьера на ВДНХ.

"Замок ледяных скульптур" в этом сезоне превратится во вселенную мультфильма "Мавка. Лесная песня", где поселятся ледовые образы его главных героев. В скульптуре живут хранительница Мавка, ее любимый Лукаш, мудрые Водяной с Лешим, смешной котожабик Квусь, коварная Акулина и множество других мифических существ.

Читайте также: Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест

Подготовил к праздникам новый спектакль и Киевский театр марионеток, известный своими представлениями не только в Киеве, но и за пределами Украины. Спектакль "Осторожно, мышь!" будет интересен как детям, так и родителям.

В этом сезоне "Зимняя страна на ВДНХ" впервые пополнится научно-познавательной локацией: в четвертом павильоне расположилась всемирно известная выставка BODY WORLDS – "Вселенная тела". Организаторы экспозиции также готовятся к праздникам, поэтому на выставку ждут тематические обновления в контексте декора и атмосферы.