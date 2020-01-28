24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Злата Огневич похвасталась стройной талией в купальниках: горячие фото

148 Читати новину українською
Злата Огневич показала тело в купальнике / Instagram / @zlata.ognevich

Период после рождественских праздников – прекрасная возможность отдохнуть. Это активно демонстрируют украинские звезды, которые выбирают для путешествий экзотические страны. Так, Злата Огневич отправилась на Бали, откуда уже успела опубликовать горячие фото.

Обычно артистка выбирает солнечный Таиланд. Однако в 2020 году Злата Огневич поддалась тревел-трендам и отправилась на популярный среди звездных отдыхающих остров Бали.

Смотрите также: Злата Огневич показала роскошную фигуру в белье: фото 18+

"Наверное, это невозможно, настолько они разные по внутренним ощущением! Внешне – многое напоминает Таиланд. А вот по глубине – пока Бали на первом месте! Здесь столько гармонии, силы, величия природы", – написала Злата Огневич, поделившись эффектным кадром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Певица уже успела понежиться на пляже, а в сети появились ее курортные фото в купальниках. Перед камерой она появилась в раздельных пляжных нарядах черного и красного цветов, поэтому все сторонники могли увидеть идеальную фигуру Златы Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Не боится артистка и заниматься экстремальными видами спорта. Злата Огневич впервые в жизни стала на доску для серфинга и не сдерживала своих эмоций после дебютного занятия с тренером.

"Ааа! Первый урок серфинга! Эмоций – океан! Это такие кайфовые ощущения, нужно иметь очень сильное тело и ноги, отключать мозг от страха и слушать волны! А еще – знание йоги пригодилось. Мой коуч сегодня терпеливый", – поделилась Злата Огневич, опубликовав эффектный кадр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

Когда в Украине выпадет снег: прогноз
28 января
26044
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Индонезия Отдых Злата Огневич
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 137
27 января 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2405
27 января 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 799
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 32164
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2480
Новости
Больше новостей
Залиште відгук