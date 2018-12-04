Злата Огневич показала, как поддерживает идеальную фигуру в форме: видео
Певица Злата Огневич начала активно вести свой блог в Instagram. Артистка демонстрирует не только свои роскошные наряды, но и упорные тренировки.
Совмещать спорт с большим количеством дел – возможно. В этом убеждена Злата Огневич. Звезда, которая активно гастролирует, участвует в стильных съемках и светских мероприятиях, показала, насколько легко можно выкроить время для поддержания идеальной фигуры.
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По словам Златы Огневич, много украинок тратят часы на социальные сети. Это время они с легкостью могут посвятить своему здоровью и заняться спортом.
Если хочешь результат в любой своей деятельности – выходи из зоны комфорта! Будь сильнее своих привычек, покажи другим людям, что все возможно и вся сила есть в нас! Бросаю тебе вызов и предлагаю кое-что изменить!
– мотивирует Злата Огневич.
Певица поделилась видео, на котором она демонстрирует 5 упражнений на пресс. Злата Огневич предлагает выполнять их 15 – 20 раз. Для начала стоит делать по одному подходу, а уже через неделю "увеличивать градус напряжения до 20 – 25 раз". В эффективности упражнений не следует сомневаться, ведь фигуре Златы Огневич может позавидовать любая женщина.
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