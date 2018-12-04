Злата Огневич показала, как поддерживает идеальную фигуру в форме: видео

37 Читати новину українською
Злата Огневич показала свою тренировку
Злата Огневич показала свою тренировку / Instagram / @zlata.ognevich

Певица Злата Огневич начала активно вести свой блог в Instagram. Артистка демонстрирует не только свои роскошные наряды, но и упорные тренировки.

Совмещать спорт с большим количеством дел – возможно. В этом убеждена Злата Огневич. Звезда, которая активно гастролирует, участвует в стильных съемках и светских мероприятиях, показала, насколько легко можно выкроить время для поддержания идеальной фигуры.

Читайте также: Злата Огневич потрясла идеальной растяжкой: эффектное видео

По словам Златы Огневич, много украинок тратят часы на социальные сети. Это время они с легкостью могут посвятить своему здоровью и заняться спортом.

Если хочешь результат в любой своей деятельности – выходи из зоны комфорта! Будь сильнее своих привычек, покажи другим людям, что все возможно и вся сила есть в нас! Бросаю тебе вызов и предлагаю кое-что изменить!
– мотивирует Злата Огневич.

Певица поделилась видео, на котором она демонстрирует 5 упражнений на пресс. Злата Огневич предлагает выполнять их 15 – 20 раз. Для начала стоит делать по одному подходу, а уже через неделю "увеличивать градус напряжения до 20 – 25 раз". В эффективности упражнений не следует сомневаться, ведь фигуре Златы Огневич может позавидовать любая женщина.

 

Теги: LifeStyle Музыка Злата Огневич Фитнес Советы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня 14:01 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 13592
В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
5 декабря 18:00 В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
400
Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
5 декабря 15:48 Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
Богданна Рибак 999
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
5 декабря 15:00 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
19802
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
5 декабря 13:10 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 26082
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
4 декабря 14:02 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 7311
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук