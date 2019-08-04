Злата Огневич показала редкое фото с отцом

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Злата Огневич
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, которая стала жертвой угроз и преследований со стороны неизвестного мужчины, что в марте 2019 года совершил на нее нападение, показала редкое фото со своим отцом Леонидом Бордюгом.

Новое фото Злата опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии певица забавно позирует со своим папой в солнцезащитных очках, однако Леонид Бордюг серьезно смотрит в камеру.

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Украинская звезда редко показывает своих родителей в социальных сетях. Однако, если она все же публикует фото, всегда сопровождает его трогательной подписью. Звезда нежно отметила, что отец является очень добрым человеком и прекрасно относится к ней.

Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне,
– отметила Злата.

Злата Огневич і її батько Леонід Бордюг
Злата Огневич и ее отец Леонид Бордюг / Instagram / @zlata.ognevich

Также в прошлом году Злата продемонстрировала нежный кадр, на котором она проводит время с мамой на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

Счастье, когда видишь, как мама улыбается... На самом деле, это очень легко сделать – надо просто любить своих родителей,
– заявила Огневич.

злата Огневич з мамою
Злата Огневич и ее мама / Instagram / @zlata.ognevich

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Злата Огневич
Источник: LifeStyle 24
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