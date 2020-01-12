Злата Огневич показала роскошную фигуру в белье: фото 18+

12 января популярная украинская певица Злата Огневич празднует 34-й день рождения. На официальной инстаграм-странице она опубликовала сексуальные фото в нижнем белье, которые уже успели взбудоражить сеть.

Перед камерой украинская артистка предстала в кружевных комплектах светлых цветов, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Нежности образу Златы Огневич добавил легкий макияж и волнистые волосы.

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Злата Огневич в нижнем белье / Instagram / @zlata.ognevich

А вот сообщение звездная именинница решила посвятить мотивации. Злата Огневич не скрывала от поклонников, что когда-то жизненные трудности вызвали у нее депрессию. Звезда даже думала о самоубийстве, но вовремя изменила решение.

"После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на небо, придя в себя и почувствовав, что я все еще дышу, первым мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собой все вокруг! То был сильный толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю жизнь. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!"– поделилась Злата Огневич.



Сексуальная Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

С тех пор артистка изменила свой стиль жизни. По словам Златы Огневич, она теперь принимает решения, спрашивая себя, изменит ли этот поступок ее к лучшему.

Перед тем, как принять любое решение, я себя спрашиваю: "сделает ли это меня лучшей, более гармоничной в профессии, жизни, личном аспекте?".. Кстати, за каждую, пусть и небольшую победу нужно себя хвалить! В день рождения я этим и займусь – буду себя хвалить и радовать!

– добавила она.



Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich