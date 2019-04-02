Знаменитая модель Эльза Хоск засветила фигуру в белье: фото

30-летняя шведская модель Эльза Хоск покоряет поклонников не только на подиумах или в модных глянцах, но и в сети. Манекенщица активно ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят более 5 миллионов пользователей. На днях она похвасталась пикантными кадрами, которые взбудоражили сеть.

В бельевом бренде Victoria's Secret уже стартовала усиленная работа над созданием новой рекламы, поэтому все "ангелы" участвуют в соблазнительных фотосессиях, на которых примеряют сексапильные наряды. Эльза Хоск не упустила возможности похвастаться соответствующими кадрами в своем блоге.

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Перед поклонниками она предстала в сексапильном белье черного цвета. Модель принимала стильные позы, демонстрируя стройную фигуру в разных ракурсах. Манящий ролик бэкстейджа ошеломил сеть.

"Понедельник. Возвращение к работе в Victoria's Secret", – прокомментировала Эльза Хоск.

Кроме этого, шведская манекенщица поделилась кадрами подготовки к съемкам. Там Эльза Хоск предстала перед камерой в кружевном белье и спортивных штанах.