Золотая Жар-Птица 2020: номинанты музыкальной премии

Грандиозная премия украинского музыкального шоу-бизнеса "Золотая Жар-Птица" в этом году состоится в несколько необычном формате. В связи с пандемией коронавируса, премия пройдет в эфире телеканала M2 31 мая в 20 часов.

Формат проведения "Золотой Жар-Птицы" организаторы пока держат в тайне, но обещают обнародовать совсем скоро, говорится на сайте телеканала M2.

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Традиционно организаторами "Золотой Жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Определение победителей будет проходить в два этапа.

На первом этапе выбрано по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.

Анонс грандиозной премии "Золотая Жар-Птица": смотрите онлайн

В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.

На следующий день после проведения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица" организаторы опубликуют анкеты каждого из экспертов, чтобы участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

Номинанты премии "Золотая Жар-Птица"

ПЕВИЦА ГОДА

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тина Кароль

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

Виталий Козловский

Сергей Бабкин

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГРУППА

Время и Стекло

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГРУППА

Антитела

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Вопли Видоплясова

СКАЙ

ХИТ ГОДА

Сергей Бабкин – Моє кохання

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменских – Обіцяю

MÉLOVIN – Ти

Злата Огневич – Солодка кара

КЛИП ГОДА

TARABAROVA – Мені казково

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Тина Кароль – Вабити

THE HARDKISS – Жива

Michelle Andrade – Не знаю

БАЛЛАДА ГОДА

THE HARDKISS – Хто, як не ти

ДОРОШ – Де ти є

Антитела – Буде син

Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНЫЙ ХИТ

Олег Винник – Роксолана

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Андриана – Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО

Наталка Карпа – Гойдай

ДЭНС-ХИТ

Время и Стекло – Дим

Артем Пивоваров – 2000

Kishe – #LOVE

Ирина Федишин & BAKUN – Просто танцюй

Michelle Andrade – Не знаю

ИНДИ