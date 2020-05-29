Золотая Жар-Птица 2020: номинанты музыкальной премии
Грандиозная премия украинского музыкального шоу-бизнеса "Золотая Жар-Птица" в этом году состоится в несколько необычном формате. В связи с пандемией коронавируса, премия пройдет в эфире телеканала M2 31 мая в 20 часов.
Формат проведения "Золотой Жар-Птицы" организаторы пока держат в тайне, но обещают обнародовать совсем скоро, говорится на сайте телеканала M2.
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Традиционно организаторами "Золотой Жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Определение победителей будет проходить в два этапа.
На первом этапе выбрано по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.
Анонс грандиозной премии "Золотая Жар-Птица": смотрите онлайн
В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.
На следующий день после проведения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица" организаторы опубликуют анкеты каждого из экспертов, чтобы участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.
Номинанты премии "Золотая Жар-Птица"
ПЕВИЦА ГОДА
- Michelle Andrade
- TARABAROVA
- Тина Кароль
- NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
ПЕВЕЦ ГОДА
- Виталий Козловский
- Сергей Бабкин
- MÉLOVIN
- Олег Винник
- Kishe
ПОП-ГРУППА
- Время и Стекло
- TamerlanAlena
- DZIDZIO
- KAZKA
- MOZGI
РОК-ГРУППА
- Антитела
- THE HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Вопли Видоплясова
- СКАЙ
ХИТ ГОДА
- Сергей Бабкин – Моє кохання
- Время и Стекло – Дим
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- MÉLOVIN – Ти
- Злата Огневич – Солодка кара
КЛИП ГОДА
- TARABAROVA – Мені казково
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- Тина Кароль – Вабити
- THE HARDKISS – Жива
- Michelle Andrade – Не знаю
БАЛЛАДА ГОДА
- THE HARDKISS – Хто, як не ти
- ДОРОШ – Де ти є
- Антитела – Буде син
- Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
- Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай
НАРОДНЫЙ ХИТ
- Олег Винник – Роксолана
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- Андриана – Ча Ча Ча
- KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
- Наталка Карпа – Гойдай
ДЭНС-ХИТ
- Время и Стекло – Дим
- Артем Пивоваров – 2000
- Kishe – #LOVE
- Ирина Федишин & BAKUN – Просто танцюй
- Michelle Andrade – Не знаю
ИНДИ
- LAUD
- KADNAY
- Jamala feat. alyona alyona
- TVORCHI
- Shy & Pianoбой