24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Золотая Жар-Птица 2020: номинанты музыкальной премии

- Читати новину українською
Номинанты премии "Золотая Жар-Птица"
Номинанты премии "Золотая Жар-Птица" / M2

Грандиозная премия украинского музыкального шоу-бизнеса "Золотая Жар-Птица" в этом году состоится в несколько необычном формате. В связи с пандемией коронавируса, премия пройдет в эфире телеканала M2 31 мая в 20 часов.

Формат проведения "Золотой Жар-Птицы" организаторы пока держат в тайне, но обещают обнародовать совсем скоро, говорится на сайте телеканала M2.

Читайте также Леди Гага выпустила новый альбом Chromatica: слушайте онлайн

Традиционно организаторами "Золотой Жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Определение победителей будет проходить в два этапа.

На первом этапе выбрано по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей в номинациях.

Анонс грандиозной премии "Золотая Жар-Птица": смотрите онлайн

В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры и известные персоны украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и многие другие.

На следующий день после проведения национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица" организаторы опубликуют анкеты каждого из экспертов, чтобы участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

Номинанты премии "Золотая Жар-Птица"

ПЕВИЦА ГОДА

  • Michelle Andrade
  • TARABAROVA
  • Тина Кароль
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

  • Виталий Козловский
  • Сергей Бабкин
  • MÉLOVIN
  • Олег Винник
  • Kishe

ПОП-ГРУППА

  • Время и Стекло
  • TamerlanAlena
  • DZIDZIO
  • KAZKA
  • MOZGI

РОК-ГРУППА

  • Антитела
  • THE HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Вопли Видоплясова
  • СКАЙ

ХИТ ГОДА

  • Сергей Бабкин – Моє кохання
  • Время и Стекло – Дим
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • MÉLOVIN – Ти
  • Злата Огневич – Солодка кара

КЛИП ГОДА

  • TARABAROVA – Мені казково
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • Тина Кароль – Вабити
  • THE HARDKISS – Жива
  • Michelle Andrade – Не знаю

БАЛЛАДА ГОДА

  • THE HARDKISS – Хто, як не ти
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Антитела – Буде син
  • Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
  • Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНЫЙ ХИТ

  • Олег Винник – Роксолана
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • Андриана – Ча Ча Ча
  • KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
  • Наталка Карпа – Гойдай

ДЭНС-ХИТ

  • Время и Стекло – Дим
  • Артем Пивоваров – 2000
  • Kishe – #LOVE
  • Ирина Федишин & BAKUN – Просто танцюй
  • Michelle Andrade – Не знаю

ИНДИ

  • LAUD
  • KADNAY
  • Jamala feat. alyona alyona
  • TVORCHI
  • Shy & Pianoбой
Автор: Юлия Турелык
Теги: поп-музыка Музыка LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
28 мая , 16:00 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз
Талантливой Кайли Миноуг – 52: самые известные песни певицы
28 мая , 11:10 Талантливой Кайли Миноуг – 52: самые известные песни певицы
Юлія Михайлова
Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
28 мая , 10:15 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз