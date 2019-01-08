Золотой глобус 2019: Джим Керри впервые вышел на красную дорожку с любимой – фото

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Джим Керри и Джинджер Гонзага
Джим Керри и Джинджер Гонзага / www.gettyimages.com

7 января в США прогремело одно из самых ожидаемых событий года – вручение премий "Золотой глобус 2019". Кроме награждения знаменитостей кинопремиями, мероприятие еще запомнилось первым выходом на публику популярного актера Джима Керри с его новой девушкой Джинджер Гонзагой.

На красной дорожке 56-летний Джим выглядел счастливым со своей коллегой по сериалу "Шучу" (Kidding) Джинджер Гонзагой, которая на 22 года младше него.

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Впоследствии представитель пары официально подтвердил, что актеры встречаются. Добавим, что это первые отношения, которые актер афиширует в течение последних трех лет.

Ранее в 2015 году девушка Джима Керри Катриона Уайт ушла из жизни, наглотавшись психотропных препаратов. Актер нелегко переживал потерю девушки, несмотря на то, что отношения пары никогда не были безоблачными.

Однако на красной дорожке кинопремии Джим не отпускал свою новую возлюбленную Джинджер и радостно позировал перед объективами фотографов с ней.


Джим Керри и Джинджер Гонзага / Getty Images


Джим Керри и Джинджер Гонзага / Getty Images

Теги: LifeStyle Золотой глобус Стиль и мода Звездные романы Голливуд
Источник: 24 канал
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