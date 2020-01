Золотой глобус 2020: объявлен список победителей престижной кинопремии

Новый год в мировом кинематографе уже давно принято начинать с престижных мероприятий и церемоний награждения. Так, традиционно, в начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5 января, назвала своих победителей.

Наконец-то представители американского кинематографа дождались церемонии награждения Золотой глобус 2020. Премия традиционно отгремела в отеле The Beverly Hilton, что в Беверли-Хиллз вчера, 5 января.

Редакция LifeStyle 24 уже готова поделиться с вами победителями "Золотого глобуса" 2020.

Список переможців Золотого глобуса 2020:

Повнометражні фільми:

Найкращий фільм (драма): "1917"

Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразиты" (Parasite)

Найкращий сценарій: Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Найкращий режисер: Сэм Мендез ("1917")

Найкраща пісня: (I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")

Найкраща музика до фільму: Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)

Найкращий анімаційний фільм: "Потерянное звено"

Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Найкраща чоловіча роль (драма): Хоакин Феникс ("Джокер")

Найкраща жіноча роль (драма): Рене Зеллвегер ("Джуди")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн ("Брачная история")

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Терон Эгертон ("Рокетмэн")

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Аквафина ("Прощание" (The Farewell))

Серіали та програми:

Найкращий серіал (драма): "Наследники" (Succession)

Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Флибег" (Fleabag)

Лучший минисериал или телефильм: "Чернобыль" (Chernobyl)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Рами Юссеф ("Рами") (Ramy)

Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") (Fleabag)

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Брайан Кокс "Наследники" (Succession)

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Оливия Колман "Корона" (The Crown)