Золотой глобус 2020: объявлен список победителей престижной кинопремии
Новый год в мировом кинематографе уже давно принято начинать с престижных мероприятий и церемоний награждения. Так, традиционно, в начале января состоялась премия Золотой глобус 2020, которая вчера, 5 января, назвала своих победителей.
Наконец-то представители американского кинематографа дождались церемонии награждения Золотой глобус 2020. Премия традиционно отгремела в отеле The Beverly Hilton, что в Беверли-Хиллз вчера, 5 января.
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Редакция LifeStyle 24 уже готова поделиться с вами победителями "Золотого глобуса" 2020.
Список переможців Золотого глобуса 2020:
Повнометражні фільми:
Найкращий фільм (драма): "1917"
Найкращий фільм іноземною мовою: "Паразиты" (Parasite)
Найкращий сценарій: Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
Найкращий режисер: Сэм Мендез ("1917")
Найкраща пісня: (I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмэн")
Найкраща музика до фільму: Hildur Guðnadottir ("Джокер") (Joker)
Найкращий анімаційний фільм: "Потерянное звено"
Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
Найкраща чоловіча роль (драма): Хоакин Феникс ("Джокер")
Найкраща жіноча роль (драма): Рене Зеллвегер ("Джуди")
Найкраща чоловіча роль другого плану: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн ("Брачная история")
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Терон Эгертон ("Рокетмэн")
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Аквафина ("Прощание" (The Farewell))
Серіали та програми:
Найкращий серіал (драма): "Наследники" (Succession)
Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Флибег" (Fleabag)
Лучший минисериал или телефильм: "Чернобыль" (Chernobyl)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Рами Юссеф ("Рами") (Ramy)
Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег") (Fleabag)
Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Брайан Кокс "Наследники" (Succession)
Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Оливия Колман "Корона" (The Crown)