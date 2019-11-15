Золотой глобус 2020: стало известно, какие звезды стали амбассадорами церемонии

9 Читати новину українською
Братья Броснан стали послами Золотого глобуса 2020
Братья Броснан стали послами Золотого глобуса 2020 / Instagram / @goldenglobes

Ежегодно церемония награждения премиями Золотой глобус представляет новых амбассадоров (представителей) события, которые задействованы в организации действа. Ими становятся дети известных звезд. В 2020 году такая честь выпала сыновьям ирландского актера и исполнителя роли Джеймса Бонда – Пирса Броснана.

22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами Золотого глобуса 2020 и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании говорится, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

Читайте также: 61-летняя ведущая и комедиантка Эллен ДеДженерес получит престижную награду Золотой глобус

Мы постоянно смотрели церемонию Золотой глобус, пока росли, а я даже несколько раз ее посещал. Это огромная честь получить такую ​​почетную роль и отдать должное папиным достижениям,
– отметил старший Дилан Броснан.

Известно, что сыновья Пирса Броснана родились во втором браке с американской актрисой Киле Шей Смит. Их звездный отец в свое время дважды номинировался на премию Золотой глобус. Кроме проведения церемонии, братья Броснан также будут сотрудничать с организацией FEED, которая отвечает за доставку диетической пищи школьникам всего мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Golden Globes (@goldenglobes)

 

В прошлом году амбасадором церемонии стала дочь Идриса Эльбы – самого сексуального мужчины мира 2018 года по версии People. Дочь Исан Эльба проводила презентацию мероприятия, выносила награды победителям и проводила их со сцены.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ISAN ELBA (@isanelba)

 

 

blog_ava
Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
сегодня
2144
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Джеймс Бонд Звездные дети Золотой глобус Кино Новости LifeStyle Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 15 – 17 ноября
сегодня 12:11 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 15 – 17 ноября
Уляна Журба 37
Украинские комедии для хорошего настроения: лучшая подборка
14 ноября 20:08 Украинские комедии для хорошего настроения: лучшая подборка
Юлія Турелик 140
Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
14 ноября 18:04 Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
Квітослава Туз 17863
Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
14 ноября 15:03 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 24951
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
14 ноября 13:05 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 10451
Новости
Больше новостей
Залиште відгук