Знаменитый индийский актер Амитабх Баччан, который хорошо известен миру благодаря успешным фильмам Болливуда и Голливуда, попал в больницу. У актера диагностировали коронавирус.

Об этом он рассказал поклонникам в твиттере. По словам 77-летнего Амитабха Баччана, сейчас он находится в госпитале, где делал тестирование на COVID-19. Поскольку люди в его возрасте находятся в зоне риска, медики решили следить за состоянием здоровья болливудского актера.

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Кроме этого, все родственники Амитабха Баччана также прошли проверку на коронавирус. Только у его сына Абхишека обнаружили COVID-19. Болливудский актер сразу же обратился о всем близким и знакомым, которые контактировали с ним за последнюю неделю и предупредил, чтобы они следили за своим самочувствием.

Мой тест на COVID-19 – положительный. Я в больнице под наблюдением медиков. Семья и подчиненные также проходят тест на коронавирус, некоторые еще ожидают результаты. Но обращаюсь ко всем людям, с которыми лично встречался за последние 10 дней: пожалуйста, проверьте свое здоровье,

– написал обеспокоенный актер.

А вот его сын уже рассказал поклонникам, что теперь у него и звездного отца болезнь протекает в легкой форме. Поэтому сторонники ожидают, когда Амитабха Баччана и его первенца выпишут из госпиталя.

Что известно об Амитабхе Баччане

Амитабх Баччан – один самых популярных актеров Болливуда. В Индии его знают все любители кино, ведь харизматичного мужчину можно увидеть в таких лентах как "Вир и Зара", "Банте и Байли", "По стопам отца", "Никогда не говори "Прощай", "Призрак виллы Натхов", "Огненный путь", "Затянувшаяся расплата", "Стена", "Любовная связь", "Любовь и предательство", "Влюбленные", "Месть и закон" и др.

И Амитабх Баччан еще и хорошо известен украинским зрителей. Кроме знаменитых фильмов Болливуда, актера могли увидеть в ленте "Великий Гэтсби". Там Амитабх Баччан сыграл Майера Вульфшима. Однако покорять Голливуд актер не захотел.

Сомневаюсь, что в Голливуде я был бы достойно оценен. Я согласился на эту роль только в знак дружбы с режиссером Лурманом, с которым мы познакомились во время одной из его поездок в Индию, и развивать эту историю не хотел, – рассказывал Амитабх Баччан.

Интересно, что мировое признание актер таки получил. Амитабх Баччан стал первой звездой Болливуда, чья статуя украсила коллекцию восковых фигур Музея Тюссо.