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Звезда 90-ых Лери Винн заявил, что Олег Винник скопировал его образ

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Певец Лери Винн, который был безумно популярным в 90-ых, ошеломил публичным заявлением. Он утверждает, что Олег Винник полностью скопировал его сценический образ. Артист даже общался с теми людьми, которые занимались имиджем украинского секс-символа.

Соответствующее заявление Лери Винн сделал в программе "Жизнь известных людей", передает ТСН. Звезда 90-х рассказал, что подчиненные Олега Винника не скрывали, что позаимствовали его образ.

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"А ничего страшного, что Винник слизан полностью с меня. При чем даже не скрывая этого. Ну, я это знаю, я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: "А что, тебе жалко? Ты все равно, типа, там ничего не делаешь". А ничего страшного, что костюмчик, манера – это я, только образца, там, 1998-2000-х", – заявил Лери Винн.

Кроме этого, он добавил, что не против записать совместную песню с Олегом Винником на эту тему.

Помните, этот мем ходил: "Куда делся Лери Винн? И откуда взялся Олег Винник?". Я говорю, по этому поводу могу даже написать песню для дуэта,
– пошутил он.

Олег Винник и Лери Винн / Фотосравнение

И на самом деле сторонникам Лери Винна не стоит ожидать возвращения кумира на большую сцену. Артист заявил, что вряд ли вновь захочет стать частичкой шоу-бизнеса.

Есть момент, когда я совершенно сознательно понял, что надышался воздухом шоу-бизнеса.И просто отошел и присел на скамейку, – рассказал Лери Винн.

"Лавкой" артист назвал ивент-агентство, которое он основал после вокальной карьеры. Сейчас Лери Винн продолжает писать песни для своих коллег по шоу-бизнесу и признается, что впервые в жизни никуда не спешит.

Об успехе Лери Винна и жизнь после вокальной карьеры: смотрите в интервью

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Скандал Олег Винник
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