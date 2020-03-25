Звезда 90-ых Лери Винн заявил, что Олег Винник скопировал его образ

Певец Лери Винн, который был безумно популярным в 90-ых, ошеломил публичным заявлением. Он утверждает, что Олег Винник полностью скопировал его сценический образ. Артист даже общался с теми людьми, которые занимались имиджем украинского секс-символа.

Соответствующее заявление Лери Винн сделал в программе "Жизнь известных людей", передает ТСН. Звезда 90-х рассказал, что подчиненные Олега Винника не скрывали, что позаимствовали его образ.

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"А ничего страшного, что Винник слизан полностью с меня. При чем даже не скрывая этого. Ну, я это знаю, я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: "А что, тебе жалко? Ты все равно, типа, там ничего не делаешь". А ничего страшного, что костюмчик, манера – это я, только образца, там, 1998-2000-х", – заявил Лери Винн.

Кроме этого, он добавил, что не против записать совместную песню с Олегом Винником на эту тему.

Помните, этот мем ходил: "Куда делся Лери Винн? И откуда взялся Олег Винник?". Я говорю, по этому поводу могу даже написать песню для дуэта,

– пошутил он.