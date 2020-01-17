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Звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов поразил сходством с новорожденным сыном: первое фото

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Егор Крутоголов впервые показал сына / Instagram / @dizelmano

Украинский юморист и актер развлекательного проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов второй раз стал отцом в сентябре 2019 года. С тех пор шоумен не демонстрировал снимки с отпрыском. Однако на днях он сделал исключение и опубликовал первое фото малыша.

Фотография появилась в инстаграм-странице Егора Крутоголова и "Дизель Шоу". На кадре актер предстал с 4-месячным Максимом на руках. Егор Крутоголов решил спародировать выражение лица сына, чем рассмешил поклонников в сети и поразил сходством с ребенком.

К теме: Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов стал отцом во второй раз

"Как закончились праздники?" – с юмором подписал звездный отец.

Єгор Крутоголов вперше показав новонародженого сина
Егор Крутоголов впервые показал новорожденного сына / Instagram / @dizelstudio

Как известно, Егор Крутоголов уже 13 лет счастлив в браке со своей женой Екатериной. Пара воспитывает 9-летнего Льва и маленького Максима. Сейчас звездные супруги с сыновьями устроили отпуск на острове Маврикий, что в Восточной Африке. Именно там Егор Крутоголов сделал забавную фотографию с ребенком.

По словам актера, это не первое зарубежное путешествие 4-месячного Максима. Когда ребенку было всего 2 месяца, Егор и Екатерина Крутоголовы поехали в Италию.

Микромакс уже был в Италии в возрасте двух месяцев. А теперь мы привезли его на Маврикий. Мы оба здесь впервые. И очень довольны! Остров прекрасен: чисто, никто не надоедает, местные жители радуют мультикультурностью, толерантностью и знанием нескольких языков. Природа здесь красивая, океан прозрачнее прозрачного. Все, что мы видим на рекламных картинках курортов мира, – здесь! Только без фотошопа,
– поделился впечатлениями Егор Крутоголов.

Кроме этого, актер опередил хейтеров, заверив, что ребенок хорошо перенес перелет: "Все было хорошо. Только один раз при посадке в Стамбуле у Микромакса, видимо, заложило уши, и он включил сирену! Пассажиры нас даже пропустили вперед на выходе".

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Отдых Звездные дети
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