Звезда "Джокера" Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

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Хоакин Феникс / Instagram / @joaquinphoenixactor

Хоакин Феникс – знаменитый голливудский актер, известен своей ролью в фильме "Гладиатор" (2000), "Переступить черту" (2005) и многими популярными картинами, однако немалый резонанс за последний год он получил именно за фильм "Джокер". Так, на днях стало известно, что 48-летний Хоакин Феникс стал человеком года.

Об этом сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter. Хоакин Феникс стал человеком года по версии РЕТА, на русском звучит как "Люди за этичное обращение с животными" (People for the Ethical Treatment of Animals).

Кстати: Договоренности нет, – режиссер "Джокера" Тодд Филлипс отрицает продолжение фильма

45-летний актер получил такое звание за свою инициативную позицию относительно защиты животных. Он является активным членом защитных оганизаций и часто посещает кампании, посвященные сохранению жизни животных.

Стоит добавить, шо Хоакин Феникс отказался от мяса, когда ему было 3 года. Он является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда. Также недавно, кроме безупречной работы в "Джокере", актер выступил продюсером фильма The Animal People. В документальной ленте рассказывается о волонтерах, которые активно защищают права и жизнь животных.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Хоакин Феникс Экология Голливуд Кино
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