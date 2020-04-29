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Звезда фильма "Дюна" Тимоти Шаламе стал героем британского Vogue: проникновенные фото

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Тимоти Шаламе для British Vogue
Тимоти Шаламе для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

Американский актер Тимоти Шаламе уже прославился не одной кинолентой в своей фильмографии, и настоящий успех ему пророчат после выхода в свет фильма "Дюна". Что юный актер говорит о своем творчестве и почему он больше фанат театра, чем кино – читайте дальше.

24-летняя восходящая звезда кино стал героем майского номера британского Vogue. Автором новых фотоснимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан, а на фотографиях позировал не только Шаламе, но и легендарная 85-летняя актриса Айлин Эткинс, с которой актер играет в постановке "4000 миль" в театре The Old Vic.

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Айлін Еткінс Тімоті Шаламе
Тимоти Шаламе и Айлин Эткинс для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

Айлін Еткінс
Айлин Эткинс для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

Тимоти соглашается с тем мнением, что он является бОльшим фанатом театра, чем кино. Доказательство этому – спектакль "Наследие" (The Inheritance), за которым он наблюдал шесть с половиной часов подряд дважды. "Есть такие фильмы, как "Темный рыцарь" или "Паразиты", которые могут дать вам особое чувство. Но ничто не сравнится со "Смертью коммивояжера" на Бродвее с Филиппом Сеймуром Хоффманом или "Изюминкой на солнце" с Дензелом Вашингтоном", – пояснил Шаламе.

Тімоті Шаламе
Тимоти Шаламе для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

Кроме этого Тимоти Шаламе не остался в стороне влияния технологий на молодое поколение. И хотя его напарницу по театру Айлин Эткинс постоянно бесит, что люди в перерывах между съемками "сидят в телефонах", молодой актер убежден, что: "Его поколение – это своего рода поколения морских свинок. Они выясняют плюсы, минусы и ограничения технологий".

Тімоті Шаламе
Тимоти Шаламе для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Vogue Стиль и мода Голливуд
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