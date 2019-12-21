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Звезда фильма "Кошки" рассказала о потрясающем похудении за 4 дня съемок

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Кадр из фильма "Кошки" / Playlists

Через несколько дней в большой украинский прокат выйдет фэнтезийный мюзикл "Кошки". После просмотра трейлера может показаться, что это отличный вариант легкого фильма для вечернего просмотра. Возможно, так и есть, однако, как признаются актеры, съемки самой картины были не такими простыми, как они ожидали.

Звезда фильма "Кошки" (Cats) Ребел Уилсон призналась, что за четыре съемочных дня сбросила рекордное количество килограммов, а все потому, что съемки на самом деле были очень сложными. Об этом сообщается на сайте издания Yohoo.

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"Я похудела на 4 килограмма, снимая свой номер, и это всего за 4 дня. Во-первых, было очень много физической нагрузки, но также они (съемочная команда, – LifeStyle 24) разогревали помещение где-то до 38 градусов, чтобы мы не охлаждались", – призналась Ребел Уилсон.

Такой ход событий актриса аргументировала тем, что с актерским составом работали также танцоры со всего мира, а для того, чтобы они лучше двигались, их мышцы должны были быть разогретыми. В противном случае они могли получить травмы и даже выбыть из проекта. "Они превратили площадку в настоящую сауну, из-за чего было не очень комфортно", – призналась актриса.

Ребел Вілсон
Ребел Уилсон / PopSugar

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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