Звезда фильма "Назад в будущее" Кристофер Ллойд впервые посетит Украину: подробности

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Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд / IMDb

Культовый голливудский актер Кристофер Ллойд, больше известный по роли в фантастической картине "Назад в будущее" впервые приедет в Украину. 80-летняя звезда посетит популярный фестиваль Comic Con Ukraine 2019.

Кристофер Ллойд станет хедлайнером самого известного фестиваля комиксов и косплея в Украине Comic Con Ukraine 2019. Об этом сообщают организаторы масштабного действа на официальном сайте.

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Как отмечается в источнике, фанаты актера, сыгравшего главную роль в фильме "Назад в будущее" смогут пообщаться с ним со сцены, взять автограф и сфотографироваться. 80-летний Кристофер Ллойд также сообщил об этом на своей странице в Instagram.

 

Мероприятие состоится на Арт-заводе "Платформа" 21 и 22 сентября. Также гостями фестиваля станут звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо, известный программист и дизайнер видеоигр Джон Ромеро, музыкальная группа Magic Sword и другие известные звезды.

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Теги: Новости Украины Голливуд LifeStyle
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