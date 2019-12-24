Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф присоединился к Marvel: актер сыграет нового супергероя

Известный британский актер, получивший мировую знаменитость именно благодаря роли в фэнтезийной ленте, кажется, возвращается в "магические картины". 30-летний Дэниел Рэдклифф получил роль нового супергероя в будущем фильме от Marvel.

О том, что звезда "Гарри Поттера" может присоединиться к вселенной Marvel, сообщается на сайте издания Comic Book.

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В источнике говорится, что Дэниел Рэдклифф, скорее всего, получит роль нового супергероя в будущей премьере. Выход фильма "Лунный рыцарь" запланирован на Disney+. Над проектом будет работать Marvel Studios и новая экранизация пополнит список экранизаций пятой фазы вселенной Marvel.

По сюжету, Лунный рыцарь – экс-агент ЦРУ. Он, как никто, отлично владеет боевым искусством и, что самое интересное, имеет астральное зрение и быстро исцеляется от ран. Именно это обеспечивает ему статус супергероя. Однако он чувствует, что у него есть определенные проблемы с психикой.

Съемки фильма будут проводиться в Великобритании, а премьера запланирована на конец 2021 года.