Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон рассказала о болезни матери и призвала оставаться дома

Британская актриса Эмма Уотсон призналась, что ее мама болеет диабетом. Она вместе с ней и бабушкой остается дома и призывает к этому всех поклонников.

Эмма Уотсон присоединилась к флешмобу и призвала поклонников оставаться дома и заботиться о своих родных. На своей странице в инстаграме она опубликовала фото с призывом соблюдать карантин.

Читайте также: Селена Гомес показала, как правильно мыть руки: видео

Знаменитости из разных уголков мира отмечают необходимость самоизоляции и поддержки родных в тяжелое для всей планеты время. К их числу присоединилась и звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон.

Моей бабушке 70 лет, поэтому она особенно уязвима сейчас. Моя мама – диабетик первого типа, а мой лучший друг – медицинский работник. Я остаюсь дома для них. Для кого остаешься дома ты?

– написала Эмма в публикации.

Отметим, по состоянию на 24 марта в мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Более 16 000 человек умерли, больше, чем 101 000 выздоровели. Китайские эксперты считают, что для полной победы над коронавирусом Европе понадобится примерно два года. По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 97 подтвержденных случаев Covid-19 и 3 смерти от него. Одному человеку удалось выздороветь.