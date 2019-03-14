Звезда" Гарри Поттера", который сыграл Хагрида, нуждается в срочной операции

Известный британский актер Робби Колтрейн, который прославился благодаря роли Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, пока прикован к коляске из-за тяжелого заболевания.

Актеру нужна серьезная операция на колене – он страдает остеоартритом. Это хроническая болезнь, которая характеризуется повреждением хрящей и окружающих тканей.

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68-летнего Робби Колтрейна уже готовят к операции в США, после которой он надеется, что ему станет легче. Пока он передвигается с помощью инвалидной коляски, чтобы еще больше не травмировать колено. В The Sun сообщили, что актер впервые появился на коляске в отеле St Pancras Renaissance в Лондоне на этой неделе.



Робби Колтрейн на встрече с поклонниками в Лондоне / The Sun

Робби уже много лет испытывает постоянную боль, его колено постоянно ухудшается. Из-за этого он не мог ходить без посторонней помощи, и ему дали инвалидную коляску, пока он ждет специальную хирургическую процедуру в Америке для восстановления своего сустава,

– сообщил источник.

В издании добавили, что фанаты во время встречи с Робби Колтрейном были очень удивлены внешним видом и самочувствием актера, так как привыкли видеть его в образе Хагрида высим и здоровым мужчиной.



Робби Колтрейн в роли Хагрида в "Гарри Поттере" / Warner Bros