Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт стал отцом: известен пол ребенка

Известный британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Он встречается с актрисой Джорджией Грум и будущее пополнение в звездной паре папарацци удалось рассекретить еще в апреле. Теперь стало известно, что у влюбленных родилась дочка.

Пара тщательно скрывает свои отношения от окружающих. Они вместе уже 9 лет, однако вступать в официальный брак пока не собираются. Чувства становятся сильнее и теперь Руперт с Джорджией будут воспитывать общего ребенка. Об этом сообщает издание The People.

Читайте также: Хлоя Севиньи впервые показала фото с новорожденным сыном: какое имя дали малышу

31-летний Руперт и 28-летняя Джорджия долго скрывали то, что ожидают появления малыша. О беременности звезды стало известно в апреле. Папарацци удалось зафиксировать влюбленных, когда они совершали покупки. Уже менее, чем через месяц после этого на свет появилась их кроха.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с удовольствием подтверждают рождение своей девочки. Мы просим вас уважать их конфиденциальность в это особое время,

– говорится в заявлении представителей влюбленных.



Руперт Гринт и его беременная возлюбленная / Instagram / @justjaredjr

Что известно об отношениях Руперта Гринта и Джорджии Грум?Их история любви началась в 2011 году. В 2018 году Руперт публично заявил, что хочет детей. В прошлом году у избранницы знаменитого актера заметили кольцо, однако влюбленные опровергли слухи о свадьбе. А уже в апреле 2020 года стало известно о том, что вскоре звездная пара ждет появления первенца.