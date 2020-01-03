24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Звезда "Хищных птиц" Марго Робби подтвердила, что в новой части не будет Джокера

4 Читати новину українською
Харли Квин и Джокер / We Got This Covered

29-летняя Марго Робби, которая в 2019 году стала звездой не одного взрывного фильма, готовится к выходу своего детища – "Хищных птиц". Кинокритики пишут, что фильм 2020 года будет еще ярче и интереснее, чем его приквел. Однако, останутся ли довольными фанаты злодея Джокера?

На сайте издания Variety сообщается, что Марго Робби, которая выступила продюсером фильма "Хищные птицы", подтвердила отсутствие персонажа Джокера в нем. Добавим, что его роль исполнял Джаред Лето, который теперь, соответственно, не появится в спин-оффе "Отряда самоубийц".

Здесь больше: Яркая и безумная: появились новые постеры к фильму "Хищные птицы" с Марго Робби

Раньше даже ходили слухи, что Лето получит роль камео, однако, как оказалось, студия решила навсегда расстаться с актером после первой части. Вполне вероятно, что на присутствие Джокера, как героя, в фильме повлиял успех одноименного триллера, режиссером которого выступил Тодд Филлипс.

А Марго Робби, которая играет озорную Харли Квин и экс-возлюбленную Джокера, даже сравнила картины "Хищные птицы" и "Джокер". Актриса призналась, что фильм Филлипса получился более реалистичным и приземленным по сравнению с тем образом, который злодей получил в их франшизе. По ее словам, в "Отряде самоубийц" Джокер был несколько приподнятым персонажем.

Напомним, что в фильме "Хищные птицы" сюжет будет разворачиваться вокруг Харли Квин, которая рассталась с Джокером и теперь намерена собрать свою группу опасных преступниц.

Хищные птицы: трейлер смотреть онлайн

 

Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
сегодня
9680
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Марго Робби DC Comics
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1398
сегодня 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 8
сегодня 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 5091
2 января 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 112
1 января 17:00 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 2867
Новости
Больше новостей
Залиште відгук