Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс украсила обложку глянца: эффектные фото

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Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс / smagazineofficial.com

Одна из главных героинь культового сериала современности "Игра престолов" украсила апрельскую обложку популярного глянца S Magazine. 21-летняя Мэйси Уильямс предстала в эффектных образах на страницах журнала, а также рассказала о съемках в течение 10 лет.

Первые снимки, которые появятся на страницах апрельского выпуска журнала S Magazine, знаменитая актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для обложки фотограф Rankin выбрал портретный снимок 21-летней Мэйси Уильямс. Накануне выхода финального сезона сериала "Игра престолов" девушка снялась в яркой фотосессии с привычным розовым цветом волос и в разных эффектных нарядах от знаменитых брендов.

Мейсі Вільямс
Мэйси Уильямс / Instagram / @maisie_williams

Что касается сериала "Игра престолов", Мэйси Уильямс признается, что съемки последнего сезона были очень эмоциональными.

Когда я приехала снимать свою финальную сцену, я замечала, как многие люди скрывают слезы... Это был действительно прекрасный день, и для меня была действительно большая конечная сцена. Чувствовалось, что самое время попрощаться с Арией,
– признается одна из главных героинь сериала "Игра престолов".

В фотосессии для S Magazine Мэйси Уильмс снималась в нарядах от Louis Vuitton, украшениях от Cartier, обуви от Jimmy Choo и в целостных образах от Gucci.

Мейсі Вільямс
Мэйси Уильямс в комбинезоне и сапогах от Louis Vuitton / S Magazine

Мейсі Вільямс
Мэйси Уильямс в сапогах и украшениях от Cartier / S Magazine

Мейсі Вільямс
Мэйси Уильямс в образе от Gucci / S Magazine
 

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Теги: LifeStyle Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
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