Звезда "Игры престолов" Ричард Брейк отменил поездку в Украину: известна причина

Голливудский актер Ричард Брейк, который сыграл роль Короля Ночи в популярном сериале "Игра престолов" (Game of Thrones), не приедет в Украину. Следовательно, поклонники саги не смогут пообщаться с ними во время фестиваля Kyiv Comic Con.

Такое заявление обнародовали организаторы фестиваля. По словам представителей Kyiv Comic Con, близкого родственника Ричарда Брейка госпитализировали в критическом состоянии, поэтому звезда "Игры престолов" должен остаться со своей семьей.

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Завтра утром мы должны были ехать встречать Ричарда Брейка, вместо этого получили сообщение: его ближайшего члена семьи госпитализированы в критическом состоянии, и он не сможет приехать... Мы понимаем и разделяем огромное разочарование тысяч поклонников,

– говорится в официальном заявлении.

Кроме этого, организаторы фестиваля добавили видео, записанное Ричардом Брейком для украинских поклонников. В ролике голливудский актер извинился перед теми, кто приобрел билеты на Kyiv Comic Con и с нетерпением ожидал встречи со своим кумиром. В то же время звезда "Игры престолов" заверил, что когда-то он все же приедет в Киев и компенсирует разочарование его фан-группы из-за отмененной встречи.

Представители Kyiv Comic Con заверили, что все средства, потраченные на автограф-сессию с Ричардом Брейком и фото с ним, вернут.

"В программах фестиваля и в расписании встреча с Ричардом останется, потому что программки, плакаты и листовки с Ричардом уже напечатаны. Попробуем чем-то закрыть дырки в расписании, но это никак уже не утешит. Сейчас наши мысли с Ричардом и его семьей. Мы обязательно утром свяжемся с системой продаж билетов, чтобы они помогли автоматически вернуть средства всем, кто покупал фото и автографы с Ричардом уже в эту пятницу. Еще раз приносим свои извинения. Это худшее, что случалось с нашим фестивалем за 5 лет", – добавили организаторы.

О приезде Ричарда Брейка в Украину стало известно в начале апреля 2019 года. Организаторы заявили, что в рамках Kyiv Comic Con состоится встреча с Королем Ночи. Мероприятие должно было пройти с 1 по 2 июня. Стоимость входного билета составляла 350 (за 1 день) и 550 гривен (за 2 дня). А вот участие в автограф- и фотосессии с Ричардом Брейком дополнительно обошлось киноманам в 250 гривен.

Что известно о Ричарде Брейке? 54-летний Ричард Брейк сыграл в более чем 60 кинолентах. В частности, "Бэтмен: Начало", "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея", играет эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное", "Гримм". Но наибольшую известность ему принесли съемки известного сериала "Игра престолов", где актер перевоплотился в Короля Ночи.