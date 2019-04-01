Звезда "Игры престолов" Софи Тернер рассказала о борьбе с комплексами и предстоящей свадьбе

Накануне выхода финального сезона одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов" одна из главных героинь дала откровенное интервью для британского Harper's Bazaar. 23-летняя Софи Тернер рассказала о том, как борется с комплексами, а также заговорила о свадьбе с Джо Джонасом.

Недавно Софи Тернер поразила рассказами о том, что во время съемок сериала "Игра престолов" ей запрещали мыть голову. А за две недели до выхода финального сезона она появилась на обложке апрельского выпуска британского Harper's Bazaar и откровенно рассказала о своих комплексах и будущей церемонии бракосочетания.

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23-летняя Софи Тернер призналась, что она не всегда остается довольной своим образом, когда видит себя на экране.

Каждый может увидеть меня реальную в "Игре престолов": у меня большой нос, маленькие глаза, двойной подбородок, и это нормально! Я учусь любить свой нос с горбинкой,

– отметила Софи Тернер.



Софи Тернер / Harper's Bazaar

Также английская актриса рассказала о том, каким видит свою жизнь после завершения съемок в сериале "Игра престолов".

Я долго пыталась понять, что мне нравится делать. Я десять лет играла одного персонажа и вела себя так, как мне говорили. Но кто же я реальная? Думаю, мне стоит найти какое-то хобби. Меня восхищают многие вещи. Думаю, что первое время буду просто сидеть дома в Нью-Йорке и рисовать. И недавно я снова вернулась к балету,

– рассказала звезда "Игры престолов" о своих планах на будущее.

Знаменитость не смогла не прокомментировать свои отношения с 29-летним Джо Джонасом, с которым встречается с 2016 года. Ведь еще в 2017 году пара сообщила о помолвке, но церемонии бракосочетания еще не было.

Мы хотим сделать эту церемонию очень сдержанной и интимной. Будет ли свадьба в этом году? Возможно будет,

– заинтриговала Софи Тернер.



Софи Тернер / Harper's Bazaar