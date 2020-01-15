Звезда Marvel Молли Фицджеральд впервые прокомментировала жестокое убийство матери

В первые дни 2020 года все западные СМИ распространили новость: актрису Молли Фицджеральд, сыгравшую второстепенную роль в фильме Marvel "Первый мститель", арестовали в США. Причиной стало убийство матери, в котором подозревают звезду. На днях она впервые прокомментировала преступление.

Как сообщает Fox News со ссылкой на судебные документы, Молли Фицджеральд утверждала на допросе, что ее мать набросилась на нее с ножом. Поэтому актрисе вроде бы ничего не оставалось, как обороняться.

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По словам Молли Фицджеральд, во время стычки, которая произошла в их семейном поместье, ей удалось отобрать у нападавшей нож, поэтому на ее теле были раны. Актриса ударила маму насадкой для пылесоса, а когда она не прекратила атаковать – убила женщину. Медики действительно обнаружили у актрисы незначительные порезы от ножа, однако они отнюдь не обеспечили звезде хорошую защиту в суде.

Вскрытие показало, что перед смертью Молли Фицджеральд душила свою маму. Кроме этого, на теле убитой женщины есть немало травм, которые могут свидетельствовать о том, что именно она оборонялась. А вот доказательств того, что жертва схватила нож, пока нет.

Отец звезды Marvel был в шоке от жестокости своей дочери. Он признался, что перед жутким инцидентом Молли Фицджеральд была агрессивной.

OLATHE MURDERER CHARGED: Police say 38-year-old Mollie Fitzgerald is to blame for the death of an Olathe woman. https://t.co/few2ojxQ1b — KSNT News (@KSNTNews) 31 грудня 2019 р.

Как известно, резонансный арест актрисы состоялся 31 декабря 2019 года в Канзасе. По данным следствия, 38-летняя актриса Молли Фицджеральд вызвала правоохранителей и заявила, что убила свою маму Патрицию. Сначала ее отправили в больницу, после чего полицейские все же задержали актрису.

В Голливуде Молли Фицджеральд была известна благодаря второстепенным ролям. В 2011 году она сыграла эпизодического персонажа в фильме Marvel. Актриса была избранницей Старка в "Первом мстителе", что могло стать отличным шагом к мировой славе. Однако завоевать главную роль ей не удалось.