Звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман попала за решетку на 14 дней

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Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман / www.gettyimages.com

В США состоялось рассмотрение дела о мошенничестве, в котором фигурирует 56-летняя голливудская актриса Фелисити Хаффман. Звезда была приговорена судом к 14 дням тюрьмы за мошенничество.

Как сообщает издание CNN, Фелисити Хаффман также приговорили к 250 часам общественных работ, одному году пребывания под наблюдением и 30 тысячам долларов штрафа.

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Кроме того, прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. По их информации, 56-летняя знаменитость пыталась дать взятку в размере 15 тысяч долларов во время вступительной кампании в университеты, чтобы ее дочь зачислили в престижный вуз. Голливудская актриса признала свою вину, а так же в том, что на самом деле организовала мошенническую схему, от которой пострадали абитуриенты.

Фелісіті Гаффман
Фелисити Хаффман/ Getty Images

Что известно о резонансном деле

В марте 2019 года в СМИ вспыхнула резонансная новость: в американский суд подали иск против звезды "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман. Родители абитуриентов заявляли, что стали жертвами мошеннической схемы, которую организовала актриса.

По данным следствия, актриса Фелисити Хаффман и ее коллега Лори Лафлин являются мошенницами, из-за которых абитуриенты не смогли поступить в престижные колледжи и университеты. Среди нарушителей закона есть еще 50 человек, которые вступили в сговор, чтобы сорвать конкурсные поступления студентов в элитные колледжи и университеты.

Я понимаю, почему моего сына не приняли в колледж – все это из-за сговора богатых людей и директоров учебного заведения. Я злюсь и расстроен, поскольку чувствую, что мой сын, мой единственный ребенок, был лишен возможности учиться в колледже не потому, что плохо готовился, а потому, что богачи решили, что их дети пройдут без труда – с помощью денег, лжи и подкупа,
– заявила одна из жертв схемы Дженнифер Кей Той.

Пока правоохранители выясняли все детали коррупционного дела, актерская карьера Фелисити Хаффман и Лори Лафлин пошла на спад. Звезды потеряли работу, после чего удалили свои страницы во всех социальных сетях.

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Теги: Новости LifeStyle Скандал Голливуд LifeStyle
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