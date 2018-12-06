Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер озвучила главную героиню известного мультфильма

17-летняя актриса и певица подарила свой профессиональный голос главной героини с новой части фильмов о Человеке-пауке. Анна Тринчер с удовольствием озвучила девушку, в которой узнала себя.

Суперфиналистка шоу "Голос страны" и главная героиня фильма "Школа" озвучила сообразительную и энергичную Пенни Паркер с культового фильма "Человек паук: Вокруг вселенной". Анна Тринчер призналась, что это не первый ее дубляж для голливудских мультфильмов, но каждый раз для нее это особенно трогательно.

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Также девушка призналась, что ей было очень приятно озвучивать этого персонажа, потому что в Пенни Паркер она увидела себя.

На первый взгляд Пенни Паркер нежная и хрупкая девочка, но когда начинает управлять своим трансформером, она как бы перевоплощается в смелого и упорного воина, без которого команду Человека-паука уже нельзя считать полноценной. Во время работы над ролью я поймала себя на мысли, что этим жаром, энергией и силой я похожа на нее,

– трогательно поделилась Анна.



Анна Тринчер озвучила Пенни Паркер из фильма "Человек-Паук: Вокруг вселенной" / Instagram / @annatrincher_official