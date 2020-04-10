Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" рассказала, как снимали эротические сцены

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная зрителям как Мотря из "Спіймати Кайдаша", рассказала о съемках сериала. В частности, звезда поделилась, как создавались эротические сцены популярного телепроекта.

Как известно, последний эпизод сериала "Спіймати Кайдаша" вышел на экран 11 марта. Телепроект получил огромную популярность, ведь люди с восторгом наблюдали за распрями между главными героями. И хоть сериал закончился, актеры охотно раскрывают детали создания ленты. В частности, Антонина Хижняк откровенно рассказала об интимных сценах с ее участием.

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В интервью Елены Светлицкой она призналась, что на самом деле брачная ночь, которую зрители увидели в первых эпизодах "Спіймати Кайдаша", была не столь страстной. Исполнители ролей Мотри и Карпа легли в постель одетыми и не могли сдержать смеха.

"Сниматься в интимных сценах – это такая "ржака". На площадке находятся много людей, кто-то что-то скажет, и ты уже хохочешь. А еще я помню, как снимали нашу первую брачную ночь, мы вообще даже не переодевались. Были в свитерах и штанах, я просто приспустила свитер на плечи, и мы накрылись одеялом. Это было очень смешно", – рассказала Антонина Хижняк.

Однако уже на экранах зрители увидели только страстную сцену любви. По словам Антонины Хижняк, авторы сериала сделали это благодаря режиссерским хитростям.

За это я люблю магию кино. Ты на площадке знаешь, как все снимается, но для зрителя создаешь иллюзию, что все по-настоящему. И люди верят,

– добавила она.



"Спіймати Кайдаша": интересные детали о съемках / Скриншот

Однако пикантности сериалу "Спіймати Кайдаша" хватало. В первых сериях один из главных персонажей Лаврин предстает ловеласом. Он не хочет торопиться со свадьбой, как его брат Карпо, и охотно крутит роман с красавицами. Это можно увидеть и в официальном трейлере сериала.

Смотрите трейлер к сериалу "Спіймати Кайдаша": видео