Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Холли Мэри Комбс вышла замуж

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Холли Мэри Комбс и Майк Райан
Холли Мэри Комбс и Майк Райан / www.gettyimages.com

45-летняя актриса сериала "Все женщины – ведьмы" Холли Мэри Комбс, которая сыграла роль Пайпер, в третий раз вышла замуж за ресторатора Майка Райана, с которым была в отношениях в течение трех лет.

Об этом пишет издание People. С Майком актриса познакомилась в 2016 году, когда прошло 5 лет с момента развода со своим вторым мужем, актером Дэвидом В. Донохью, от которого Комбс родила троих детей.

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С новым избранником Холли имела длительный период свиданий, а в 2017 году Райан сделал звезде предложение. К слову, любимого актриса называет "идеальным мужчиной".

У нас был очень длительный период ухаживаний. У нас обоих есть дети, поэтому мы были очень осторожными и медленными,
– рассказывала в интервью звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

Влюбленные скромно сыграли свадьбу в кругу родственников и самых близких друзей в городе в Кармел, Калифорния. Добавим, что в 2017 году появились слухи, что Холли беременна четвертым ребенком от Райана. Однако после этого никаких новостей относительно беременности актрисы не было.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Holly Combs (@thehmc)

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Голливуд Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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